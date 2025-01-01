Menu
Kinoafisha Persons Kira Muratova Awards

Awards and nominations of Kira Muratova

Venice Film Festival 1992 Venice Film Festival 1992
Golden Lion
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2001 Sochi Open Russian Film Festival 2001
FIPRESCI Prize
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1997 Sochi Open Russian Film Festival 1997
Special Prize of the Jury
Winner
Full-Length Film
Nominee
Window to Europe 1994 Window to Europe 1994
Best Film
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 1994 Sochi Open Russian Film Festival 1994
Special Prize of the Jury
Winner
Full-Length Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1990 Berlin International Film Festival 1990
Special Jury Prize
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Moscow International Film Festival 2009 Moscow International Film Festival 2009
Golden St. George
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2007 Sochi Open Russian Film Festival 2007
Full-Length Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2005 Berlin International Film Festival 2005
Best Short film
Nominee
Moscow International Film Festival 2002 Moscow International Film Festival 2002
Golden St. George
Nominee
Berlin International Film Festival 1997 Berlin International Film Festival 1997
Best Film
Nominee
