Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Kira Muratova
Awards
Awards and nominations of Kira Muratova
About
Filmography
Photos
Awards
Awards and nominations of Kira Muratova
Venice Film Festival 1992
Golden Lion
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2001
FIPRESCI Prize
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1997
Special Prize of the Jury
Winner
Full-Length Film
Nominee
Window to Europe 1994
Best Film
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 1994
Special Prize of the Jury
Winner
Full-Length Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1990
Special Jury Prize
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Moscow International Film Festival 2009
Golden St. George
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2007
Full-Length Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2005
Best Short film
Nominee
Moscow International Film Festival 2002
Golden St. George
Nominee
Berlin International Film Festival 1997
Best Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree