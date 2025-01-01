Menu
Terry Gilliam
Awards
Awards and nominations of Terry Gilliam
Terry Gilliam
Awards
Awards and nominations of Terry Gilliam
Academy Awards, USA 1986
Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 1998
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 1992
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 2009
Academy Fellowship
Winner
BAFTA Awards 1970
Special Award
Winner
BAFTA Awards 1984
Best British Short Film
Nominee
Venice Film Festival 2015
Fondazione Mimmo Rotella Special Award
Winner
Fondazione Mimmo Rotella Special Award
Winner
Venice Film Festival 2013
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1991
Silver Lion
Winner
Little Golden Lion
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2005
Best Film
Nominee
Toronto International Film Festival 1991
People's Choice Award
Winner
Berlin International Film Festival 1996
Golden Berlin Bear
Nominee
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
Nominee
