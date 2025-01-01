Menu
Kinoafisha Persons Terry Gilliam Awards

Terry Gilliam
Awards and nominations of Terry Gilliam
Academy Awards, USA 1986 Academy Awards, USA 1986
Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 1998 Cannes Film Festival 1998
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 1992 Golden Globes, USA 1992
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 2009 BAFTA Awards 2009
Academy Fellowship
Winner
BAFTA Awards 1970 BAFTA Awards 1970
Special Award
Winner
BAFTA Awards 1984 BAFTA Awards 1984
Best British Short Film
Nominee
Venice Film Festival 2015 Venice Film Festival 2015
Fondazione Mimmo Rotella Special Award
Winner
Venice Film Festival 2013 Venice Film Festival 2013
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1991 Venice Film Festival 1991
Silver Lion
Winner
Little Golden Lion
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2005 Venice Film Festival 2005
Best Film
Nominee
Toronto International Film Festival 1991 Toronto International Film Festival 1991
People's Choice Award
Winner
Berlin International Film Festival 1996 Berlin International Film Festival 1996
Golden Berlin Bear
Nominee
 Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
Nominee
