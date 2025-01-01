Menu
John Malkovich
Awards
Awards and nominations of John Malkovich
Awards and nominations of John Malkovich
Academy Awards, USA 1994
Best Performance by an Actor in a Supporting Role
Nominee
Academy Awards, USA 1985
Best Performance by an Actor in a Supporting Role
Nominee
Golden Globes, USA 1995
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1994
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Nominee
Golden Globes, USA 1986
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
BAFTA Awards 1994
Best Supporting Actor
Nominee
MTV Movie + TV Awards 1994
Best Villain
Nominee
Moscow International Film Festival 2011
Special Prize
Winner
Special Prize
Winner
Screen Actors Guild Awards 2000
Outstanding Performance by a Cast in a Theatrical Motion Picture
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1995
Outstanding Performance by a Male Actor in a TV Movie or Miniseries
Nominee
