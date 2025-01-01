Меню
Джон Малкович
Награды
Награды и номинации Джон Малкович
John Malkovich
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Джон Малкович
Оскар 1994
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1985
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1994
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994
Лучший злодей
Номинант
ММКФ 2011
Специальный приз
Победитель
Специальный приз
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
