Киноафиша Персоны Джон Малкович Награды

Награды и номинации Джон Малкович

John Malkovich
Оскар 1994 Оскар 1994
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1985 Оскар 1985
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1995 Золотой глобус 1995
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1994 Золотой глобус 1994
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1986 Золотой глобус 1986
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1986 Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994 MTV Movie & TV Awards 1994
Лучший злодей
Номинант
ММКФ 2011 ММКФ 2011
Специальный приз
Победитель
Специальный приз
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2000 Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995 Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
