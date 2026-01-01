Menu
Awards and nominations of Pretty Baby 1978

Academy Awards, USA 1979 Academy Awards, USA 1979
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Cannes Film Festival 1978 Cannes Film Festival 1978
Technical Grand Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
