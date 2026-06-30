Hell's Angels, Pekelní andelé, 地獄天使, A pokol angyalai, Anđeli pakla, Andjeli pakla, Ángeles del infierno, Ángeles infernales, Angeloi tis kolaseos, Aniołowie piekieł, Aniołowie piekła, Anjos do Inferno, Cehennem Melekleri, De luchtduivels, Giganternes Kamp, Gli angeli dell'inferno, Höllenflieger, Hornan enkelit, Jigoku no tenshi, Les anges de l'enfer, Les démons du ciel, Los ángeles del infierno, Os Anjos do Inferno, Rymdens demoner, Άγγελοι της Κολάσεως, Ангелите на ада, Ангелы ада, 地獄の天使, 지옥의 천사들, Luftens dæmoner, Cəhənnəm Mələkləri