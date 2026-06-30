Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Hell's Angels
7.2
Hell's Angels - Trailer
Kinoafisha Films Hell's Angels
7.2

Hell's Angels

, 1930
Hell's Angels
USA / Drama, War / 18+
Trailers
Poster of Hell's Angels
7.2
Hell's Angels - Trailer
Hell's Angels  Trailer

Synopsis

When the Great War breaks out, brothers Roy and Monte Rutledge, each attending Oxford University, enlist with the Royal Flying Corps.

Cast

Gene Harlow
Helen
John Darrow
Karl Armstedt
Lucien Prival
Baron Von Kranz
Jane Winton
Baroness Von Kranz
William B. Davidson
Wyndham Standing
Marian Marsh
Douglas Gordon
Pat Harmon
Harry Semels
Joan Standing
Werner Klingler
Director Howard Hughes
Writer Harry Behn, Howard Estabrook, Marshall Neilan, Joseph Moncure March
Composer Hugo Riesenfeld
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 7 minutes
Production year 1930
World premiere 27 May 1930
Release date
9 January 1931 Brazil 14
28 November 1930 Great Britain PG
30 November 1931 Sweden
15 November 1930 USA
Budget $3,950,000
Production The Caddo Company
Also known as
Hell's Angels, Pekelní andelé, 地獄天使, A pokol angyalai, Anđeli pakla, Andjeli pakla, Ángeles del infierno, Ángeles infernales, Angeloi tis kolaseos, Aniołowie piekieł, Aniołowie piekła, Anjos do Inferno, Cehennem Melekleri, De luchtduivels, Giganternes Kamp, Gli angeli dell'inferno, Höllenflieger, Hornan enkelit, Jigoku no tenshi, Les anges de l'enfer, Les démons du ciel, Los ángeles del infierno, Os Anjos do Inferno, Rymdens demoner, Άγγελοι της Κολάσεως, Ангелите на ада, Ангелы ада, 地獄の天使, 지옥의 천사들, Luftens dæmoner, Cəhənnəm Mələkləri

Film rating

7.2
Rate 10 votes
7.2 IMDb

Film Trailers

All trailers
Hell's Angels - Trailer
Hell's Angels Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more