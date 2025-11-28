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Poster of Karakkam
6.9
Karakkam - Trailer
Kinoafisha Films Karakkam
6.9

Karakkam

, 2026
Karakkam
India / Comedy, Fantasy, Horror
Trailers
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Poster of Karakkam
6.9
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Karakkam - Trailer
Karakkam  Trailer

Cast

Sreenath Bhasi
Dhanush
Femina George
Pinki
Abhiram Radhakrishnan
Nakulan
Praveen TJ
Khaja
Manikandan R. Achari
Chackochan
Manoj Moses
Bijukuttan
Harishchandra
Shaun Romy
Rani Maria
Shalu Rahim
Lena
Midhun Midhutty
Vishnu Reghu
Director Subhash Lalitha Subrahmanian
Writer Subhash Lalitha Subrahmanian, Arjun Narayanan, Vinayak Sasikumar, Muhsin Parari, Nipin Narayanan, Dhanush Varghese
Composer Sam C.S.
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2026
Online premiere 3 July 2026
World premiere 28 November 2025
Release date
28 May 2026 India U/A 13+
28 November 2025 UAE 18+
Budget 140,000,000 INR
Worldwide Gross $4,362
Production Black Turtle Productions, Krown Stars Entertainment
Also known as
Karakkam

Film rating

6.9
Rate 10 votes
4.2 IMDb
Place in the rating
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Karakkam - Trailer
Karakkam Trailer
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