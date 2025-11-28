Cast
Abhiram Radhakrishnan
Nakulan
Manikandan R. Achari
Chackochan
Cast and Crew
Director
Subhash Lalitha Subrahmanian
Writer
Subhash Lalitha Subrahmanian, Arjun Narayanan, Vinayak Sasikumar, Muhsin Parari, Nipin Narayanan, Dhanush Varghese
Composer
Sam C.S.
Film details
Country
India
Runtime
1 hour 50 minutes
Production year
2026
Online premiere
3 July 2026
World premiere
28 November 2025
Release date
|28 May 2026
|India
|
|U/A 13+
|28 November 2025
|UAE
|
|18+
Budget
140,000,000 INR
Worldwide Gross
$4,362
Production
Black Turtle Productions, Krown Stars Entertainment