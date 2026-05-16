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Poster of Winnetou: The Red Gentleman
6.5
Winnetou: The Red Gentleman - Trailer
Kinoafisha Films Winnetou: The Red Gentleman
6.5

Winnetou: The Red Gentleman

, 1964
Winnetou - 2. Teil
France, Germany, Yugoslavia / Adventure, Drama, Western / 18+
Trailers
Poster of Winnetou: The Red Gentleman
6.5
Winnetou: The Red Gentleman - Trailer
Winnetou: The Red Gentleman  Trailer

Synopsis

Forester, a ruthless oil baron, wants to create a war between the native American tribes and the white men. Old Shatterhand, Winnetou and their sidekick Castlepool try to prevent this.

Cast

Lex Barker
Old Shatterhand
Pierre Brice
Winnetou
Anthony Steel
Bud Forrester
Karin Dor
Ribanna
Klaus Kinski
David 'Luke' Lucas
Renato Baldini
Col. J.F. Merril
Terence Hill
Lt. Robert Merril
Eddi Arent
Gojko Mitic
Gojko Mitic
Ilija Ivezic
Red
Stole Aranđelović
Curt Ackermann
Director Harald Reinl
Writer Karl May, Harald G. Petersson
Composer Martin Böttcher
Cast and Crew

Film details

Country France / Germany / Yugoslavia
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1964
World premiere 17 September 1964
Release date
13 August 1965 Denmark
17 September 1964 Germany 12
16 February 1966 Romania
30 September 1966 USA
14 July 1975 USSR 12+
Budget 4,000,000 DEM
Production Atlantis Film, Jadran Film, Rialto Film
Also known as
Winnetou - 2. Teil, Winnetou: The Red Gentleman, Winnetou: La furia de los apaches, Furia apache, De schat der blauwe bergen, Le trésor des montagnes bleues, Vinnetou - Rudý gentleman, Vinnetou II - Červený gentleman, Winnetou 2, Winnetou II, Winnetou: Last of the Renegades, Виннету - сын Инча-Чуна: Трубка мира, Виннету - сын Инча-Чуна. Трубка мира, A Saga Continua, Giorni di fuoco, Grito de Guerra dos Apaches, Ingen vei tilbake, Kahramanlar Geliyor, Krigarhövdingen, Krigerhøvdingen Winnetou, La carabina de plata, Last of the Renegades, Prærien i flammer, Västerns laglösa, Vinetu 2, Vinetu II deo, Vinnetou II: Červený gentleman, Winnetou, Winnetou - och dödens ryttare, Winnetou - Revolta dos Apaches, Winnetou 2. - Az utolsó renegátok, Winnetou II: Ostatni renegaci, Winnetou ja kuoleman ratsastajat, Winnetou: The Last of the Renegades, Βίνετου, ο αδάμαστος πολεμιστής, Ο θησαυρός των Απάτσι, Винету 2, Вождь Віннету: син Інчу-Чуна, 大酋長ウィネットー, Winnetou 2 Last of the Renegades, Vinnetou 2 - Rudý gentleman, Winnetou The Red Gentleman, Виннету - сын Инчу-чуна: След отчаянного человека

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.5 IMDb

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Winnetou: The Red Gentleman - Trailer
Winnetou: The Red Gentleman Trailer
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