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Poster of Witchhammer
7.7
Witchhammer - Trailer
Kinoafisha Films Witchhammer
7.7

Witchhammer

, 1970
Kladivo na carodejnice
Czechoslovakia / Drama, History, Horror / 18+
Trailers
Poster of Witchhammer
7.7
Witchhammer - Trailer
Witchhammer  Trailer

Synopsis

In the 1600s, an overzealous clergy hauls innocent women in front of tribunals, forces them to confess to imaginary witchery, and engages in brutal torture and persecution of their subjects.

Cast

Vladimír Šmeral
Boblig
Sona Valentová
Zuzana
Josef Kemr
Ignác
Lola Skrbková
Maryna
Jirina Stepnicková
Dorota Groerová
Marie Nademlejnská
Davidka
Miriam Kantorková
Tobiásová
Lubor Tokos
Blazena Holisová
Jaroslava Obermaierová
Jirí Holý
Čestmír Řanda
Director Otakar Vávra
Writer Vladimír Bor, Ester Krumbachová, Otakar Vávra, Václav Kaplický
Composer Jirí Srnka
Cast and Crew

Film details

Country Czechoslovakia
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 1970
World premiere 23 January 1970
Release date
23 January 1970 Czechoslovakia
Production Filmové studio Barrandov
Also known as
Kladivo na carodejnice, Witchhammer, Kladivo na čarodějnice, Witches' Hammer, Boszorkányper, Die Hexenjagd, El martillo de las brujas, Hexenhammer, Hexenjagd, Le marteau des sorcières, Malj za veštice, Malj za vještice, Martillo contra las brujas, Martillo para las brujas, Młot na czarownice, O Martelo das Bruxas, The Witch Hunt, Un marteau pour les sorcières, Un martillo para las brujas, Una vergine per l'inquisitore, Vânătoarea de vrăjitoare, Κυνήγι μαγισσών, Οι σκοταδιστές, Молот ведьм, Der Hexenhammer, 女巫之锤

Film rating

7.7
Rate 10 votes
7.7 IMDb
Updated 20 April 2026

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Witchhammer - Trailer
Witchhammer Trailer
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