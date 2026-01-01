Киноафиша Фильмы Молот ведьм
Молот ведьм

, 1970
Kladivo na carodejnice
Чехословакия / драма, исторический, ужасы / 18+
XVII век. Инквизиция держит в страхе всю Европу. И простой люд и знать верят, что повсюду обитают ведьмы. Для скорого суда и расправы над колдуньями по городам и селам разъезжают жестокие мракобесы-инквизиторы. Не гнушаясь изощренными пытками и обманом, они повсюду устраивают «азартную» охоту на ведьм. В страшных мучениях жены оговаривают мужей, дети — отцов, среди всеобщего страха целые семьи идут на костер, лишь немногие решаются выступить против карающей длани святой церкви. В своей борьбе они могут полагаться на Бога. Но услышит ли Господь молитвы тех, над кем инквизиция уже занесла кровавый топор?

Владимир Смерал
Sona Valentová
Йозеф Кемр
Лола Скрбкова
Jirina Stepnicková
Мари Надемлейнска
Режиссер Отакар Вавра
Сценарист Владимир Бор, Ester Krumbachová, Отакар Вавра, Václav Kaplický
Композитор Иржи Срнка
Страна Чехословакия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1970
Премьера в мире 23 января 1970
Дата выхода
23 января 1970 Чехословакия
Производство Filmové studio Barrandov
Другие названия
Kladivo na carodejnice, Kladivo na čarodějnice, Witchhammer, Witches' Hammer, Boszorkányper, Die Hexenjagd, El martillo de las brujas, Hexenhammer, Hexenjagd, Le marteau des sorcières, Malj za veštice, Malj za vještice, Martillo contra las brujas, Martillo para las brujas, Młot na czarownice, O Martelo das Bruxas, The Witch Hunt, Un marteau pour les sorcières, Un martillo para las brujas, Una vergine per l'inquisitore, Vânătoarea de vrăjitoare, Κυνήγι μαγισσών, Οι σκοταδιστές, Молот ведьм

7.7
7.7 IMDb

