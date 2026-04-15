Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The House with Laughing Windows
7.0
The House with Laughing Windows - Official trailer
Kinoafisha Films The House with Laughing Windows
7.0

The House with Laughing Windows

, 1976
La casa dalle finestre che ridono
Italy / Horror, Detective, Thriller / 18+
Trailers
Poster of The House with Laughing Windows
7.0
The House with Laughing Windows - Official trailer
The House with Laughing Windows  Official trailer

Synopsis

Stefano, a young restorer, is commissioned to save a controversial mural located in the church of a small, isolated village.

Cast

Lino Capolicchio
Lino Capolicchio
Stefano
Gianni Cavina
Gianni Cavina
Coppola
Giulio Pizzirani
Antonio Mazza
Bob Tonelli
Mayor Solmi
Pietro Brambilla
Lidio
Francesca Marciano
Francesca
Vanna Busoni
Teacher
Ferdinando Orlandi
Police Marshall
Andrea Matteuzzi
Poppi
Ines Ciaschetti
Concierge
Director Pupi Avati
Writer Antonio Avati, Pupi Avati, Gianni Cavina, Maurizio Costanzo
Composer Amedeo Tommasi
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 1976
World premiere 26 August 1976
Release date
26 August 1976 Italy
Production A.M.A. Film
Also known as
La casa dalle finestre che ridono, The House with Laughing Windows, The House of the Laughing Windows, A Casa das Janelas Malditas, A casa das janelas sorridentes, A nevető ablakos ház, Blood Relations, Contrato de Sangre, Das Haus der lachenden Fenster, Dom śmiejących się okien, Het huis met de lachende vensters, Huset med de skrattande fönstren, Kuca s nasmijanim prozorima, La casa de las ventanas malditas, La luce all'ultimo piano, La Maison aux fenêtres qui rient, La porte de l'enfer, Το σπίτι με τα γελαστά παράθυρα, Дом со смеющимися окнами, 笑う窓の家, 笑む窓のある家

Film rating

7.0
Rate 10 votes
7 IMDb
Updated 15 April 2026

Film Trailers

All trailers
The House with Laughing Windows - Official trailer
The House with Laughing Windows Official trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more