Also known as

La casa dalle finestre che ridono, The House with Laughing Windows, The House of the Laughing Windows, A Casa das Janelas Malditas, A casa das janelas sorridentes, A nevető ablakos ház, Blood Relations, Contrato de Sangre, Das Haus der lachenden Fenster, Dom śmiejących się okien, Het huis met de lachende vensters, Huset med de skrattande fönstren, Kuca s nasmijanim prozorima, La casa de las ventanas malditas, La luce all'ultimo piano, La Maison aux fenêtres qui rient, La porte de l'enfer, Το σπίτι με τα γελαστά παράθυρα, Дом со смеющимися окнами, 笑う窓の家, 笑む窓のある家

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