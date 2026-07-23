Seymour Krelborn is a nerdy orphan working at Mushnik's; a flower shop in urban Skid Row. He harbors a crush on fellow co-worker, Audrey Fulquard, and is berated by Mr. Mushnik daily. One day, Seymour finds a very mysterious unidentified plant which he calls Audrey II. The plant seems to have a craving for blood and soon begins to sing for it’s supper.
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