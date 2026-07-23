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Poster of Little Shop of Horrors
7.1
Little Shop of Horrors - Trailer
Kinoafisha Films Little Shop of Horrors
7.1

Little Shop of Horrors

, 1986
Little Shop of Horrors
USA / Horror, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Little Shop of Horrors
7.1
Little Shop of Horrors - Trailer
Little Shop of Horrors  Trailer

Synopsis

Seymour Krelborn is a nerdy orphan working at Mushnik's; a flower shop in urban Skid Row. He harbors a crush on fellow co-worker, Audrey Fulquard, and is berated by Mr. Mushnik daily. One day, Seymour finds a very mysterious unidentified plant which he calls Audrey II. The plant seems to have a craving for blood and soon begins to sing for it’s supper.

Cast

Rick Moranis
Seymour Krelborn
Ellen Greene
Audrey
Vincent Gardenia
Mushnik
Steve Martin
Steve Martin
Orin Scrivello D.D.S.
Tichina Arnold
Tichina Arnold
Crystal
Tisha Campbell
Tisha Campbell
Chiffon
James Belushi
James Belushi
Patrick Martin
John Candy
John Candy
Wink Wilkinson
Christopher Guest
Bill Murray
Bill Murray
Alan Tilvern
Mak Wilson
Director Frank Oz
Writer Howard Ashman, Alan Menken, Roger Corman, Charles B. Griffith
Composer Miles Goodman, Alan Menken
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1986
World premiere 19 December 1986
Release date
19 March 1987 Australia M
1 April 1987 Austria 12
19 December 1986 Brazil 12
3 June 1987 France U
13 May 1987 Germany 12
26 March 1987 Great Britain PG
12 September 1987 Greece 13
19 December 1986 Ireland PG
18 April 1987 Japan G
16 April 1987 Netherlands 6
1 January 1989 Spain A
19 December 1986 Sweden 15
19 December 1986 USA PG-13
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $39,068,341
Production The Geffen Company
Also known as
Little Shop of Horrors, La tiendita del horror, Der kleine Horrorladen, A Lojinha dos Horrores, A Pequena Loja dos Horrores, Gys i blomsterbutikken, Krwiożercza roślina, Küçük Korku Dükkânı, La petite boutique des horreurs, La piccola bottega degli orrori, La tienda de los horrores, Lilla skräckaffären, Mala prodajalna grozot, Mala prodavnica strave, Malý krámek hrůz, Pieni kauhu kauppa, Pieni kauhukauppa, Prăvălia groazei, Rémségek kicsiny boltja, Ritoru shoppu Obu horazu, Siaubu krautuvele, Sklepik grozy, Sklepik z horrorami, To magazaki tou tromou, Väike õuduste pood, Το μαγαζάκι του τρόμου, Крамничка жахів, Лавка ужасов, लिटिल शॉप ऑफ हॉरर्स, リトル・ショップ・オブ・ホラーズ, 異形奇花, La pequeña tienda de los horrores, Little Shop of Horrors: The Director's Cut

Film rating

7.1
Rate 11 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 23 July 2026

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