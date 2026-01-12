Menu
One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5

Synopsis

An inside look at the years of effort and craft that went into the final installment of the Duffer Brothers' generation-defining series.
Country USA
Runtime 2 hours 2 minutes
Production year 2026
Online premiere 12 January 2026
World premiere 12 January 2026
Production Makemake, MakeMake Production
Also known as
One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5, A Última Aventura: Nos Bastidores de Stranger Things 5, Egy utolsó kaland: Így készült a Stranger Things 5. évada, Ein letztes Abenteuer: Making Stranger Things 5, Et siste eventyr: Bak kulissene til Stranger Things 5, Ett sista äventyr: Inspelningen av Stranger Things 5, La dernière aventure: Le making-of de Stranger Things 5, Ostatnia przygoda: Jak powstawało 'Stranger Things 5', Poslední dobrodružství: Jak vznikaly Stranger Things 5, Un'ultima avventura: Stranger Things 5: dietro le quinte, Una última aventura: Así se hizo Stranger Things 5, Остання пригода. Дивні дива 5: За кадром, Последнее приключение: Создание Очень странных дел 5, 最後的冒險：怪奇物語第5季 製作特輯
Director
Martina Radwan
Cast
Olive Elise Abercrombie
Olive Elise Abercrombie
Alex Breaux
Millie Bobby Brown
Millie Bobby Brown
Cara Buono
Cara Buono
Jamie Campbell Bower
Jamie Campbell Bower
Film rating

7.2
Rate 15 votes
7.2 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
