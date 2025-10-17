Menu
Poster of Larp. Milosc, trolle i inne questy
Larp. Milosc, trolle i inne questy

Larp. Milosc, trolle i inne questy

Larp. Milosc, trolle i inne questy
Larp. Milosc, trolle i inne questy - trailer
Larp. Milosc, trolle i inne questy  trailer
Country Poland
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2025
World premiere 17 October 2025
Release date
17 October 2025 Poland
Budget €1,500,000
Production TFP, Canal+ Polska, Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy
Also known as
Larp. Milosc, trolle i inne questy, Larp. Miłość, trolle i inne questy
Director
Kordian Kadziela
Cast
Martyna Byczkowska
Andrzej Konopka
Bartlomiej Topa
Bartlomiej Topa
Sandra Drzymalska
Sandra Drzymalska
Hubert Lapacz
Cast and Crew

Film rating

6.5
14 votes
6.5 IMDb
Write review
Film Reviews
Film Trailers
Larp. Milosc, trolle i inne questy - trailer
Larp. Milosc, trolle i inne questy Trailer
Stills
