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Poster of Gravy
Kinoafisha Films Gravy

Gravy

, 2026
Navar
Russia / Drama, Crime
Poster of Gravy

Cast

Illarion Marov
Illarion Marov
Shust
Elizaveta Bazykina
Elizaveta Bazykina
Ulyana
Evgeniy Sidikhin
Evgeniy Sidikhin
Ulyanov
Gennadiy Blinov
Gennadiy Blinov
Dyos
Анна Кротова
Анна Кротова
Kira
Anna Krotova
Kira
Vladimir Ananyev
Boma
Julia Beretta
Lida
Bator Dorzhiev
Zhargal
Vadim Badmatsyrenov
Vadim Badmatsyrenov
Bato
Icegergert
Self
Director Artur Grigoriev
Writer Artur Grigoriev
Composer Rodion Averyanov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 2026
Production Kinokult
Also known as
Navar, Навар

Film rating

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