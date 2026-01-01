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, 2026
Navar
Russia / Drama, Crime
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Illarion Marov
Shust
Elizaveta Bazykina
Ulyana
Evgeniy Sidikhin
Ulyanov
Gennadiy Blinov
Dyos
Анна Кротова
Kira
Anna Krotova
Kira
Vladimir Ananyev
Boma
Julia Beretta
Lida
Bator Dorzhiev
Zhargal
Vadim Badmatsyrenov
Bato
Icegergert
Self
Director
Artur Grigoriev
Writer
Artur Grigoriev
Composer
Rodion Averyanov
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 24 minutes
Production year
2026
Production
Kinokult
Also known as
Navar, Навар
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