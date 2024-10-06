Cast
Vladimir Kovtun
Konstantin
Dmitriy Lebedev
Kapitan Ryklin
Romoeald Nikolaevitsj Makarenko
David Gelashvili
Valentin Mendelson
Syn Marii
Seydulla Moldahanov
Alisher
Cast and Crew
Writer
Nikolay Merkulev, Sergey Merkulev
Composer
Makar Ozerov
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 52 minutes
Production year
2024
Online premiere
30 December 2024
World premiere
6 October 2024
Worldwide Gross
$3,243
Production
All Media, Vita Aktiva
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