Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Kinoplenka N8
5.4
Kinoplenka N8 - Trailer
Kinoafisha Films Kinoplenka N8
5.4

Kinoplenka N8

, 2024
Kinoplenka N8
Russia / Drama / 18+
Trailers
Poster of Kinoplenka N8
5.4
Kinoplenka N8 - Trailer
Kinoplenka N8  Trailer

Cast

Kristina Asmus
Kristina Asmus
Mariya
Daniil Vorobyov
Daniil Vorobyov
Oleg Garkusha
Oleg Garkusha
Valentin Stepanovich
Semyon Litvinov
Semyon Litvinov
Dmitriy Shilin
Svyatoslava Sagunova
Anton Kolesnikov
Pavlik
Vladimir Kovtun
Konstantin
Dmitriy Lebedev
Kapitan Ryklin
Romoeald Nikolaevitsj Makarenko
David Gelashvili
Valentin Mendelson
Syn Marii
Seydulla Moldahanov
Alisher
Seydulla Moldahanov
Seydulla Moldahanov
Alisher
Director Ilya Khotinenko
Writer Nikolay Merkulev, Sergey Merkulev
Composer Makar Ozerov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2024
Online premiere 30 December 2024
World premiere 6 October 2024
Release date
28 November 2024 Russia Синемапарк
Worldwide Gross $3,243
Production All Media, Vita Aktiva
Also known as
Kinoplenka N8, Кинопленка N8, Kinoplenka 8, Кинопленка №8, Kinoplyonka 8

Film rating

5.4
Rate 25 votes
4.1 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3606 In the Drama genre  1303 In films of Russia  626 In films of 2024  231

Film Trailers

All trailers
Kinoplenka N8 - Trailer
Kinoplenka N8 Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more