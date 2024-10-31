Menu
Poster of It's All Over: The Kiss That Changed Spanish Football
1 poster
Kinoafisha Films It's All Over: The Kiss That Changed Spanish Football

It's All Over: The Kiss That Changed Spanish Football

#SeAcabó: Diario de las campeonas 18+
Synopsis

Spanish footballers come together for the first time to relive the turbulent 2023 Women's World Cup and the kiss that overshadowed their victory.
It's All Over: The Kiss That Changed Spanish Football - trailer
It's All Over: The Kiss That Changed Spanish Football  trailer
Country Spain
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2024
Online premiere 31 October 2024
World premiere 31 October 2024
Production You First Originals
Also known as
#SeAcabó: Diario de las campeonas, It's All Over: The Kiss That Changed Spanish Football, #SeAcabó - Kysset som forandret spansk fotball, #SeAcabó: diario delle campionesse, #SeAcabó: Kyssen som förändrade spansk fotboll, #SeAcabó: O Beijo Que Mudou o Futebol Espanhol, Ça suffit: La colère des footballeuses espagnoles, Der Kuss, der den spanischen Fußball veränderte, Ennyi volt: Egy csók, amely megváltoztatta a spanyol futballt, Her Şey Bitti: İspanyol Futbolunu Değiştiren Öpücük, To już koniec: Pocałunek, który zmienił hiszpański futbol, 結束吧：改寫西班牙女足之吻
Director
Joanna Pardos
Cast and Crew

Film rating

6.8
Rate 10 votes
7 IMDb
It's All Over: The Kiss That Changed Spanish Football - trailer
It's All Over: The Kiss That Changed Spanish Football Trailer
