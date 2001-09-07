Having both suffered extreme losses, a man and a woman try to form a relationship.
CountryFrance / Germany / Italy
Runtime1 hour 38 minutes
Production year1979
Online premiere7 September 2001
World premiere25 August 1979
Release date
26 September 1980
Denmark
29 August 1979
France
U
13 September 1979
Germany
15 September 1979
Italy
28 February 1980
Netherlands
30 September 1983
Portugal
25 October 1980
Sweden
23 March 1980
USA
NR
ProductionLes Films Corona, Société des Films Gibe, Parva Cinematografica
Also known as
Clair de femme, Womanlight, A Luz da Paixão, Blask kobiecości, Chiaro di donna, Clar de femeie, Die Liebe einer Frau, Fremmede i natten, Llum de dona, Moters šviesa, Női fény, Um Homem, uma Mulher, uma Noite, Una mujer singular, Η λάμψη μιας γυναίκας, Женско присъствие, Свет женщины, Сияние на жена, 女性之光