Poster of Womanlight
1 poster
Kinoafisha Films Womanlight

Womanlight

Clair de femme 18+
Synopsis

Having both suffered extreme losses, a man and a woman try to form a relationship.
Country France / Germany / Italy
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 1979
Online premiere 7 September 2001
World premiere 25 August 1979
Release date
26 September 1980 Denmark
29 August 1979 France U
13 September 1979 Germany
15 September 1979 Italy
28 February 1980 Netherlands
30 September 1983 Portugal
25 October 1980 Sweden
23 March 1980 USA NR
Production Les Films Corona, Société des Films Gibe, Parva Cinematografica
Also known as
Clair de femme, Womanlight, A Luz da Paixão, Blask kobiecości, Chiaro di donna, Clar de femeie, Die Liebe einer Frau, Fremmede i natten, Llum de dona, Moters šviesa, Női fény, Um Homem, uma Mulher, uma Noite, Una mujer singular, Η λάμψη μιας γυναίκας, Женско присъствие, Свет женщины, Сияние на жена, 女性之光
Director
Costa-Gavras
Cast
Yves Montand
Yves Montand
Romy Schneider
Romy Schneider
Romolo Valli
Lila Kedrova
Heinz Bennent
Cast and Crew

Film rating

6.4
Rate 10 votes
6.4 IMDb
