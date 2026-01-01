Menu
Hardware

Hardware 18+
Synopsis

Mark 13 is a government-built killing machine programmed with artificial intelligence, able to repair and recharge itself from any energy source. Through a series of coincidences, the cyborg's head ends up in the home of a sculptress as a bizarre Christmas present from her boyfriend. Once inside its new home, the cyborg promptly reconstructs the rest of its body using a variety of household utensils and proceeds to go on a murderous rampage.
Country Great Britain / USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1990
World premiere 14 September 1990
Release date
25 July 1991 Australia R 18+
29 May 1991 France
8 November 1990 Germany 18
5 October 1990 Great Britain 18
23 January 1991 Italy
14 September 1990 USA R
Budget $1,500,000
Worldwide Gross $5,729,735
Production Palace Pictures, British Screen Productions, British Satellite Broadcasting (BSB)
Also known as
Hardware, A fegyver, Foniko metallo, Genetic Warrior, Hardver, Hardware - Metallo letale, Hardware: el exterminador, Hardware: O Destruidor do Futuro, Hardware: Programado para matar, M.A.R.K. 13, M.A.R.K. 13 - Hardware, Mark 13, Mark 13 - ohjelmoitu tappamaan, Mark 13 - tarkoitettu tappamaan, Mark 13: O Exterminador, Rãzboi în viitor, Φονικό μέταλλο, Железо, Залізяка, Проект Марк 13, ハードウェア
Director
Richard Stanley
Richard Stanley
Cast
Iggy Pop
Iggy Pop
Dylan McDermott
Dylan McDermott
John Lynch
John Lynch
Stacey Travis
William Hootkins
Film rating

5.9
Rate 10 votes
6 IMDb
Quotes
Angry Bob [on radio] This is Angry Bob, the man with the industrial dick, coming to you loud and clear on W.A.R. Radio with the good news and the bad news. Bad news is the heatwave's not going to let up. It's expected to hit ninety downtown before nightfall, although weather control keeps promising that rain is on the way. The foul up on the launch pad at terminal eight doesn't look like it's gonna clear for another half hour and holiday air traffic is still stacking up over the CBD and all outlying districts. But traffic control promises that if you all keep cool they'll get you home in time for Christmas. As for the good news - There is no fucking good news! So let's just play some music!
[laughs]
