Country
Great Britain / USA
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
1990
World premiere
14 September 1990
Release date
|25 July 1991
|Australia
|
|R 18+
|29 May 1991
|France
|
|
|8 November 1990
|Germany
|
|18
|5 October 1990
|Great Britain
|
|18
|23 January 1991
|Italy
|
|
|14 September 1990
|USA
|
|R
Budget
$1,500,000
Worldwide Gross
$5,729,735
Production
Palace Pictures, British Screen Productions, British Satellite Broadcasting (BSB)
Also known as
Hardware, A fegyver, Foniko metallo, Genetic Warrior, Hardver, Hardware - Metallo letale, Hardware: el exterminador, Hardware: O Destruidor do Futuro, Hardware: Programado para matar, M.A.R.K. 13, M.A.R.K. 13 - Hardware, Mark 13, Mark 13 - ohjelmoitu tappamaan, Mark 13 - tarkoitettu tappamaan, Mark 13: O Exterminador, Rãzboi în viitor, Φονικό μέταλλο, Железо, Залізяка, Проект Марк 13, ハードウェア