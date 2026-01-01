Постапокалиптическое будущее. Мо выкупает у Сталкера скелетообразную голову робота, и решает подарить ее своей девушке Джилл. Джилл — скульптор, и такая фигура как раз пригодится ей в работе. Однако они даже понятия не имели с чем связались — голова робота, оказалась частью убийственного боевого андроида «МАРК 13», обладающего отличным искуственным интеллектом. И вот, робот ожил и начал постепенно собирать самого себя из близ лежащего металлолома. Вскоре оказывается так, что Джилл остается в своей квартире один на один с этой Железякой…
СтранаВеликобритания / США
Продолжительность1 час 34 минуты
Год выпуска1990
Премьера в мире14 сентября 1990
Дата выхода
25 июля 1991
Австралия
R 18+
5 октября 1990
Великобритания
18
8 ноября 1990
Германия
18
23 января 1991
Италия
14 сентября 1990
США
R
29 мая 1991
Франция
Бюджет$1 500 000
Сборы в мире$5 729 735
ПроизводствоPalace Pictures, British Screen Productions, British Satellite Broadcasting (BSB)
Другие названия
Hardware, A fegyver, Foniko metallo, Genetic Warrior, Hardver, Hardware - Metallo letale, Hardware: el exterminador, Hardware: O Destruidor do Futuro, Hardware: Programado para matar, M.A.R.K. 13, M.A.R.K. 13 - Hardware, Mark 13, Mark 13 - ohjelmoitu tappamaan, Mark 13 - tarkoitettu tappamaan, Mark 13: O Exterminador, Rãzboi în viitor, Φονικό μέταλλο, Железо, Залізяка, Проект Марк 13, ハードウェア
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме
Цитаты
Злой Боб[по рации]Говорит Злой Боб, человек с индустриальным ху###, выходит на связь в эфире радиостанции W.A.R. с хорошими и плохими новостями. Плохие новости: жара не собирается спадать. Ожидается, что к ночи температура в центре города достигнет девяноста, хотя метеослужбы всё время обещают дождь. Неудача на пусковой площадке терминала восемь, похоже, не решится ещё как минимум полчаса, а праздничный воздушный трафик всё ещё скапливается над центром и пригородами. Но диспетчерская обещает, что если вы все будете спокойны, вас доставят домой к Рождеству. Что касается хороших новостей — хороших новостей нет! Так что давайте включим музыку!