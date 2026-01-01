Злой Боб [по рации] Говорит Злой Боб, человек с индустриальным ху###, выходит на связь в эфире радиостанции W.A.R. с хорошими и плохими новостями. Плохие новости: жара не собирается спадать. Ожидается, что к ночи температура в центре города достигнет девяноста, хотя метеослужбы всё время обещают дождь. Неудача на пусковой площадке терминала восемь, похоже, не решится ещё как минимум полчаса, а праздничный воздушный трафик всё ещё скапливается над центром и пригородами. Но диспетчерская обещает, что если вы все будете спокойны, вас доставят домой к Рождеству. Что касается хороших новостей — хороших новостей нет! Так что давайте включим музыку!

[смеётся]