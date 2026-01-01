Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Железо
1 постер
Киноафиша Фильмы Железо

Железо

Hardware 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Постапокалиптическое будущее. Мо выкупает у Сталкера скелетообразную голову робота, и решает подарить ее своей девушке Джилл. Джилл — скульптор, и такая фигура как раз пригодится ей в работе. Однако они даже понятия не имели с чем связались — голова робота, оказалась частью убийственного боевого андроида «МАРК 13», обладающего отличным искуственным интеллектом. И вот, робот ожил и начал постепенно собирать самого себя из близ лежащего металлолома. Вскоре оказывается так, что Джилл остается в своей квартире один на один с этой Железякой…
Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1990
Премьера в мире 14 сентября 1990
Дата выхода
25 июля 1991 Австралия R 18+
5 октября 1990 Великобритания 18
8 ноября 1990 Германия 18
23 января 1991 Италия
14 сентября 1990 США R
29 мая 1991 Франция
Бюджет $1 500 000
Сборы в мире $5 729 735
Производство Palace Pictures, British Screen Productions, British Satellite Broadcasting (BSB)
Другие названия
Hardware, A fegyver, Foniko metallo, Genetic Warrior, Hardver, Hardware - Metallo letale, Hardware: el exterminador, Hardware: O Destruidor do Futuro, Hardware: Programado para matar, M.A.R.K. 13, M.A.R.K. 13 - Hardware, Mark 13, Mark 13 - ohjelmoitu tappamaan, Mark 13 - tarkoitettu tappamaan, Mark 13: O Exterminador, Rãzboi în viitor, Φονικό μέταλλο, Железо, Залізяка, Проект Марк 13, ハードウェア
Режиссер
Ричард Стэнли
Ричард Стэнли
В ролях
Игги Поп
Игги Поп
Дилан МакДермотт
Дилан МакДермотт
Джон Линч
Джон Линч
Стэйси Трэвис
Уильям Хуткинс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Злой Боб [по рации] Говорит Злой Боб, человек с индустриальным ху###, выходит на связь в эфире радиостанции W.A.R. с хорошими и плохими новостями. Плохие новости: жара не собирается спадать. Ожидается, что к ночи температура в центре города достигнет девяноста, хотя метеослужбы всё время обещают дождь. Неудача на пусковой площадке терминала восемь, похоже, не решится ещё как минимум полчаса, а праздничный воздушный трафик всё ещё скапливается над центром и пригородами. Но диспетчерская обещает, что если вы все будете спокойны, вас доставят домой к Рождеству. Что касается хороших новостей — хороших новостей нет! Так что давайте включим музыку!
[смеётся]
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше