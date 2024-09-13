Menu
Poster of Ardaas Sarbat De Bhalle Di
1 poster
Kinoafisha Films Ardaas Sarbat De Bhalle Di

Ardaas Sarbat De Bhalle Di

Ardaas Sarbat De Bhalle Di 18+
Synopsis

A group of villagers embark on a pilgrimage to Hazur Sahib.
Country India
Runtime 2 hours 13 minutes
Production year 2024
World premiere 13 September 2024
Release date
13 September 2024 Germany
13 September 2024 Great Britain 12A
13 September 2024 India
13 September 2024 New Zealand
13 September 2024 UAE TBC
Worldwide Gross $908,549
Production Jio Studios, Humble Motion Pictures
Also known as
Ardaas Sarbat De Bhale Di, Ardaas Sarbat De Bhalle Di, Ardaas 3
Director
Gippy Grewal
Cast
Gurpreet Ghuggi
Jasmin Bhasin
Gippy Grewal
Gurpreet Bhangu
Nirmal Rishi
Cast and Crew

Film rating

8.2
Rate 11 votes
8.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
