A group of friends is going through a mid-life crisis. They decide to remake a favorite movie from their youth but encounter unexpected events when they enter the jungle.
|25 December 2025
|Australia
|25 December 2025
|Finland
|25 December 2025
|Germany
|26 December 2025
|Great Britain
|24 December 2025
|Hong Kong
|25 December 2025
|Israel
|25 December 2025
|Malaysia
|25 December 2025
|Singapore
|25 December 2025
|Slovakia
|25 December 2025
|Spain
|24 December 2025
|Thailand
|25 December 2025
|USA
|25 December 2025
|Ukraine
|25 December 2025
|Viet Nam