Poster of Anaconda
1 poster
Kinoafisha Films Anaconda

Anaconda

Anaconda
Synopsis

A group of friends is going through a mid-life crisis. They decide to remake a favorite movie from their youth but encounter unexpected events when they enter the jungle.

Anaconda - trailer
Anaconda  trailer
Country USA
Production year 2025
World premiere 24 December 2025
Release date
25 December 2025 Australia
25 December 2025 Finland
25 December 2025 Germany
26 December 2025 Great Britain
24 December 2025 Hong Kong
25 December 2025 Israel
25 December 2025 Malaysia
25 December 2025 Singapore
25 December 2025 Slovakia
25 December 2025 Spain
24 December 2025 Thailand
25 December 2025 USA
25 December 2025 Ukraine
25 December 2025 Viet Nam
Production Columbia Pictures, Fully Formed Entertainment
Also known as
Anaconda, Đụng Độ Siêu Trăn, Анаконда, 大蟒蛇
Director
Tom Gormican
Tom Gormican
Cast
Jack Black
Jack Black
Paul Rudd
Paul Rudd
Thandiwe Newton
Thandiwe Newton
Steve Zahn
Steve Zahn
Ben Lawson
Cast and Crew

Film rating

Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers
Anaconda - trailer
Anaconda Trailer
