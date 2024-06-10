Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Sloth Lane
Poster of The Sloth Lane
Poster of The Sloth Lane
Рейтинги
6.7 IMDb Rating: 5.6
Rate
3 posters
Kinoafisha Films The Sloth Lane

The Sloth Lane

The Sloth Lane 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

After a terrifying storm destroys their home, a speedy sloth named Laura and her kooky family move to the big city in their rusted old food truck, Gordito, hoping to make their business a success. The family's delicious food catches the eye of a quick-witted cheetah who will stop at nothing to revive her failing fast-food business.
The Sloth Lane - trailer
The Sloth Lane  trailer
Country Australia
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 2024
Online premiere 25 September 2024
World premiere 10 June 2024
Release date
12 September 2024 Russia Капелла Фильм
25 July 2024 Australia PG
12 September 2024 Belarus
20 February 2025 Brazil L
27 March 2025 Colombia
13 March 2025 Croatia
20 February 2025 Dominican Republic
27 February 2025 Germany 0
14 February 2025 Great Britain U
13 March 2025 Guatemala
6 September 2025 Hungary 6
4 September 2025 Iceland Allowed
14 February 2025 Ireland G
12 September 2024 Kazakhstan 6+
27 February 2025 Mexico
6 March 2025 Peru
27 February 2025 Puerto Rico PG
25 April 2025 Romania
11 October 2024 Turkey
14 March 2025 USA
9 January 2025 Ukraine
Worldwide Gross $1,309,816
Production Eclectik Vision, Like A Photon Creative
Also known as
The Sloth Lane, Los Pérez-Osos, A Sloth Story, Familie Faultier - Kochen auf der Überholspur, 'Atzlan al Ha'Zman, Deu Preguiça, Lajhár expressz, Los Pérezosos, Preguiças & Companhia, Tembeller Ailesi, Βραδύποδες στην κουζίνα, Ленивая семейка, Лінивці. Встигнути до обіду, 當我們懶在一起
Director
Tania Vincent
Ricard Cussó
Ricard Cussó
Cast
Leslie Jones
Leslie Jones
Remy Hii
Remy Hii
Olivia Vásquez
Teo Vergara
Cast and Crew

Cartoon rating

6.7
Rate 13 votes
5.6 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Cartoon reviews

User 26 September 2024, 10:45
Нам интересно, но мы хотим на выходных пойти ,только утром 10 есть сеянсы?вечерня нету что ли?
Киноафиша.инфо 26 September 2024, 18:57
Мультфильмы, как правило, вечером не показывают
Film Trailers All trailers
The Sloth Lane - trailer
The Sloth Lane Trailer
The Sloth Lane - trailer in russian
The Sloth Lane Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more