Poster of Blackpink world tour: Born pink in cinemas
1 poster
Blackpink world tour: Born pink in cinemas

Blackpink world tour: Born pink in cinemas

Blackpink world tour: Born pink in cinemas 18+
Country South Korea
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2024
World premiere 31 July 2024
Release date
31 July 2024 Brazil L
31 July 2024 Bulgaria
31 July 2024 Croatia 12
31 July 2024 Czechia
31 July 2024 Dominican Republic
31 July 2024 Finland Luok_vap
31 July 2024 Georgia G
31 July 2024 Hong Kong
31 July 2024 Italy T
31 July 2024 Kazakhstan 12+
31 July 2024 Kyrgyzstan 12+
31 July 2024 Latvia N12
31 July 2024 Lithuania N13
31 July 2024 Moldova AP 12
31 July 2024 Montenegro o.A.
31 July 2024 Poland
31 July 2024 Romania N/A
31 July 2024 Serbia o.A.
31 July 2024 Singapore PG
31 July 2024 South Korea ALL
31 July 2024 Thailand
31 July 2024 UAE TBC
31 July 2024 Uzbekistan
Worldwide Gross $803,642
Production CJ 4DPlex, ScreenX Studio, YG Entertainment
Also known as
Blackpink World Tour (Born Pink) in Cinemas, Blackpink: World Tour - Born Pink, Blackpink - Born Pink, Blackpink World Tour (Khởi Nguyên Hồng) in Cinemas, BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS, Blackpink World Tour: Born Pink, BLACKPINK World Tour: Born Pink en Cines, Blackpink: Born Pink, Blackpink: World Tour - Born Pink in Cinemas
Director
Oh Yoon-dong
Cast and Crew

Film rating

8.2
Rate 33 votes
7.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  163
Film Reviews

Yoonirie 2 August 2024, 10:17
пожалуйста выпустите уже в кино, вся Россия ждет этих прекрасных женщин на большом экране🙏🏻😨
Вика Полякова 1 August 2024, 09:31
ПОЖАЛУЙСТА ВЫПУСТИТЕ ЭТО КИНО!!!🙏🙏😭 ПОЛОВИНА ЧЕБОКСАР ПРИДЁТ УЖ ТОЧНО
