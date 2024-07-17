Menu
Poster of Kholop, le serf
5.5 IMDb Rating: 5.1
2 posters
Kholop, le serf

Le larbin 18+
Kholop, le serf - trailer in russian
Kholop, le serf  trailer in russian
Country France
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2024
Online premiere 21 November 2024
World premiere 17 July 2024
Release date
12 September 2024 Russia Централ Партнершип
12 September 2024 Belarus
17 July 2024 France TP
1 August 2024 Hungary 12
12 September 2024 Kazakhstan 12+
12 September 2024 Kyrgyzstan 12+
7 March 2025 Romania
12 September 2024 Uzbekistan
Worldwide Gross $2,109,875
Production SND Films, M6 Films, Canal+
Also known as
Le larbin, King of My Castle, A tökfilkó, Kholop, le serf, Książę, Холоп из Парижа
Director
Alexandre Charlot
Franck Magnier
Cast
Kad Merad
Isabelle Carr&#233;
Clovis Cornillac
Romain Francisco
5.5
Rate 24 votes
5.1 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3481
Влада Петрова 12 September 2024, 15:08
Трейлер понравился, хочу с парнем пойти на него, но не могу найти кокого числа можно на него пойти :_)
nessy1988 9 September 2024, 14:18
Афигеть
Чистой воды плагиат, надеюсь, Шипенко нарисует на них (безфантазийных французов) пару строчек
Kholop, le serf - trailer in russian
Kholop, le serf Trailer in russian
Stills
