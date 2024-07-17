Kholop, le serf
Le larbin
18+
Country
France
Runtime
1 hour 50 minutes
Production year
2024
Online premiere
21 November 2024
World premiere
17 July 2024
Release date
|12 September 2024
|Russia
| Централ Партнершип
|
|12 September 2024
|Belarus
|
|
|17 July 2024
|France
|
|TP
|1 August 2024
|Hungary
|
|12
|12 September 2024
|Kazakhstan
|
|12+
|12 September 2024
|Kyrgyzstan
|
|12+
|7 March 2025
|Romania
|
|
|12 September 2024
|Uzbekistan
|
|
Worldwide Gross
$2,109,875
Production
SND Films, M6 Films, Canal+
Also known as
Le larbin, King of My Castle, A tökfilkó, Kholop, le serf, Książę, Холоп из Парижа
Чистой воды плагиат, надеюсь, Шипенко нарисует на них (безфантазийных французов) пару строчек