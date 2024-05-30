Troubled actor Anthony Miller begins to unravel while shooting a supernatural horror film. His estranged daughter wonders if he's slipping back into his past addictions or if there's something more sinister at play.
The Exorcism, Exorcismo, O Exorcismo, Deo eksosijeum, Dibbook al Ha'Set, Egzorcyzm, El exorcismo de Georgetown, L'esorcismo - Ultimo atto, Ördögűzés, Saatana väljaajamine, Şeytan Ayini, Thầy Trừ Tà, The Exorcist, The Georgetown Project, Ο εξορκισμός, Егзорцизам, Екзорцизм, Экзорцизм, ザ・エクソシズム, 羅素克洛之大法師