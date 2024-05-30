Menu
Poster of The Exorcism
Poster of The Exorcism
Рейтинги
5.0 IMDb Rating: 4.2
Rate
2 posters
Kinoafisha Films The Exorcism

The Exorcism

The Exorcism 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Troubled actor Anthony Miller begins to unravel while shooting a supernatural horror film. His estranged daughter wonders if he's slipping back into his past addictions or if there's something more sinister at play.

The Exorcism - trailer
The Exorcism  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2024
Online premiere 22 July 2024
World premiere 30 May 2024
Release date
12 September 2024 Russia КароПрокат
13 June 2024 Australia MA 15+
4 July 2024 Azerbaijan 18+
1 August 2024 Brazil 16
21 June 2024 Bulgaria
29 August 2024 Chile 14
20 June 2024 Croatia 15
1 August 2024 Dominican Republic
11 July 2024 Georgia R
21 June 2024 Great Britain 15
20 June 2024 Greece
21 June 2024 India A
5 July 2024 Indonesia 17+
21 June 2024 Ireland 16
20 June 2024 Israel 14
30 May 2024 Italy
4 July 2024 Kazakhstan 18+
4 July 2024 Kyrgyzstan 16+
5 July 2024 Latvia 16+
5 July 2024 Lithuania N
1 August 2024 Mexico B-15
4 July 2024 Moldova N 16
8 August 2024 Netherlands 16
13 June 2024 New Zealand R16
21 June 2024 Poland
5 July 2024 Romania
20 June 2024 Serbia o.A.
4 July 2024 Singapore M18
11 July 2024 Slovakia 15
2 August 2024 South Africa 16
15 January 2025 South Korea 15
31 May 2024 Spain 16
20 June 2024 Thailand 15
21 June 2024 Turkey 18+
6 June 2024 UAE TBC
21 June 2024 USA R
20 June 2024 Ukraine 16+
4 July 2024 Uzbekistan 18+
14 June 2024 Viet Nam
Budget $22,000,000
Worldwide Gross $12,610,418
Production Vertical Entertainment, Outerbanks Entertainment, Miramax
Also known as
The Exorcism, Exorcismo, O Exorcismo, Deo eksosijeum, Dibbook al Ha'Set, Egzorcyzm, El exorcismo de Georgetown, L'esorcismo - Ultimo atto, Ördögűzés, Saatana väljaajamine, Şeytan Ayini, Thầy Trừ Tà, The Exorcist, The Georgetown Project, Ο εξορκισμός, Егзорцизам, Екзорцизм, Экзорцизм, ザ・エクソシズム, 羅素克洛之大法師
Director
M.A. Fortin
Joshua John Miller
Cast
Russell Crowe
Russell Crowe
Sam Worthington
Sam Worthington
Samantha Mathis
Adam Goldberg
Adam Goldberg
Cast and Crew

Film rating

5.0
Rate 26 votes
4.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3669
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Сергей Королёв 14 September 2024, 21:13
классный фильм ещё бы раз туда сходил полной компанией. хороший проходной фильм от компании miramax в стиле и крика и всех остальных подростковых… Read more…
Киноафиша.инфо 15 September 2024, 19:02
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
Film Trailers All trailers
The Exorcism - trailer
The Exorcism Trailer
The Exorcism - trailer in russian
The Exorcism Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
