Monsieur Aznavour
Monsieur Aznavour
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
France
Runtime
2 hours 13 minutes
Production year
2024
Online premiere
20 February 2025
World premiere
12 September 2024
Release date
|14 November 2024
|Russia
| Парадиз
|
|8 May 2025
|Australia
|
|M
|14 November 2024
|Belarus
|
|
|23 October 2024
|Belgium
|
|
|24 July 2025
|Brazil
|
|
|29 November 2024
|Canada
|
|
|22 May 2025
|Croatia
|
|o.A.
|12 December 2024
|Czechia
|
|
|23 October 2024
|France
|
|TP
|22 May 2025
|Germany
|
|
|10 July 2025
|Greece
|
|
|14 November 2024
|Kazakhstan
|
|
|22 May 2025
|Montenegro
|
|o.A.
|12 December 2024
|Netherlands
|
|AL
|20 March 2025
|Portugal
|
|
|21 March 2025
|Romania
|
|
|22 May 2025
|Serbia
|
|o.A.
|12 December 2024
|Slovakia
|
|15
|29 August 2025
|Spain
|
|
|23 October 2024
|Switzerland
|
|
|12 December 2024
|Ukraine
|
|12+
|14 November 2024
|Uzbekistan
|
|16+
Budget
€26,000,000
Worldwide Gross
$16,156,453
Production
Kallouche Cinéma, Mandarin Films, Pathé
Also known as
Monsieur Aznavour, Aznavour, Gospodin Aznavur, Ο κύριος Αζναβούρ, Месье Азнавур, Месьє Азнавур