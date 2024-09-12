Menu
Monsieur Aznavour

Monsieur Aznavour

Monsieur Aznavour 18+
Synopsis

Biopic on the French-Armenian singer aimed to released in 2024.
Monsieur Aznavour - trailer in russian
Monsieur Aznavour  trailer in russian
Country France
Runtime 2 hours 13 minutes
Production year 2024
Online premiere 20 February 2025
World premiere 12 September 2024
Release date
14 November 2024 Russia Парадиз
8 May 2025 Australia M
14 November 2024 Belarus
23 October 2024 Belgium
24 July 2025 Brazil
29 November 2024 Canada
22 May 2025 Croatia o.A.
12 December 2024 Czechia
23 October 2024 France TP
22 May 2025 Germany
10 July 2025 Greece
14 November 2024 Kazakhstan
22 May 2025 Montenegro o.A.
12 December 2024 Netherlands AL
20 March 2025 Portugal
21 March 2025 Romania
22 May 2025 Serbia o.A.
12 December 2024 Slovakia 15
29 August 2025 Spain
23 October 2024 Switzerland
12 December 2024 Ukraine 12+
14 November 2024 Uzbekistan 16+
Budget €26,000,000
Worldwide Gross $16,156,453
Production Kallouche Cinéma, Mandarin Films, Pathé
Also known as
Monsieur Aznavour, Aznavour, Gospodin Aznavur, Ο κύριος Αζναβούρ, Месье Азнавур, Месьє Азнавур
Director
Mehdi Idir
Grand Corps Malade
Grand Corps Malade
Cast
Tahar Rahim
Tahar Rahim
Victor Meutelet
Soufiane Guerrab
Bastien Bouillon
Bastien Bouillon
7.8
7.3 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  523 In the Biography genre  18 In the Drama genre  236 In the Music genre  10 In films of France  23
ikolmogorova 16 October 2025, 13:09
Французский фильм Мехди Идира и Гран Кор Маляда рассказывает о жизни и творческом пути великого певца, композитора, поэта, легенды мировой эстрады… Read more…
Ирина Рогова 8 January 2025, 13:23
Фильм, может, и не шедевр, с точки зрения киноманов, но мы посмотрели с удовольствием. Он очень длинный - более 2х часов, но песни облегчают… Read more…
Monsieur Aznavour - trailer in russian
Monsieur Aznavour Trailer in russian
