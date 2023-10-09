While awaiting the next fuel truck at a middle-of-nowhere Arizona rest stop, a traveling young knife salesman is thrust into a high-stakes hostage situation by the arrival of two similarly stranded bank robbers with no qualms about using cruelty—or cold, hard steel—to protect their bloodstained, ill-begotten fortune.
ProductionLocal Boogeyman Productions, Carte Blanche, Random Lane Productions
Also known as
The Last Stop in Yuma County, A Última Parada do Arizona, Az utolsó megálló Yuma megyében, La última parada de Arizona, Last Stop: Yuma County, Ostatni przystanek w hrabstwie Yuma, Poslední zastávka v Yumě, Η τελευταία στάση στην κομητεία Γιούμα, Ограбление по-аризонски, Остання зупинка в окрузі Юма
