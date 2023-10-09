Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Last Stop in Yuma County
Poster of The Last Stop in Yuma County
Рейтинги
7.2 IMDb Rating: 6.9
Rate
2 posters
Kinoafisha Films The Last Stop in Yuma County

The Last Stop in Yuma County

The Last Stop in Yuma County 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

While awaiting the next fuel truck at a middle-of-nowhere Arizona rest stop, a traveling young knife salesman is thrust into a high-stakes hostage situation by the arrival of two similarly stranded bank robbers with no qualms about using cruelty—or cold, hard steel—to protect their bloodstained, ill-begotten fortune.
The Last Stop in Yuma County - trailer in russian
The Last Stop in Yuma County  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2023
Online premiere 10 May 2024
World premiere 9 October 2023
Release date
6 August 2025 France
18 October 2024 Spain
Worldwide Gross $685,184
Production Local Boogeyman Productions, Carte Blanche, Random Lane Productions
Also known as
The Last Stop in Yuma County, A Última Parada do Arizona, Az utolsó megálló Yuma megyében, La última parada de Arizona, Last Stop: Yuma County, Ostatni przystanek w hrabstwie Yuma, Poslední zastávka v Yumě, Η τελευταία στάση στην κομητεία Γιούμα, Ограбление по-аризонски, Остання зупинка в окрузі Юма
Director
Francis Galluppi
Cast
Jim Cummings
Jim Cummings
Jocelin Donahue
Jocelin Donahue
Richard Brake
Richard Brake
Michael Abbott Jr.
Michael Abbott Jr.
Gene Jones
Gene Jones
Cast and Crew

Film rating

7.2
Rate 11 votes
6.9 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Weteran Mc 1 February 2026, 03:42
"Ограбление по-аризонски" - американский криминальный триллер 2024 года.

В 1980-х в пустыне Аризоны коммивояжёр продаёт ножи. В… Read more…
Film Trailers All trailers
The Last Stop in Yuma County - trailer in russian
The Last Stop in Yuma County Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more