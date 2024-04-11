Cast
Thalaivasal Vijay
Leela's Father
Ilavarasu
Arivazhagan's Father
Vtv Ganesh
Arivazhagan's Uncle
Sreeja Ravi
Leela's Mother
Sudha
Arivazhagan's Mother
Shalini Vijayakumar
Sanam
Cast and Crew
Director
Vinayak Vaithiyanathan
Writer
Vinayak Vaithiyanathan
Composer
Barath Dhanasekar
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 30 minutes
Production year
2024
World premiere
11 April 2024
Release date
|11 April 2024
|India
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|UA
|11 April 2024
|UAE
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|TBC
Worldwide Gross
$23,764
Production
Good Devil, Vijay Anthony Film Corporation