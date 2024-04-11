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Poster of Romeo
7.5
Kinoafisha Films Romeo
7.5

Romeo

, 2024
Romeo
India / Romantic, Drama / 18+
Poster of Romeo
7.5

Synopsis

Upcoming Tamil movie starring Vijay Antony and Mrinalini Ravi

Cast

Vijay Antony
Arivazhagan
Mirnalini Ravi
Leela
Yogi Babu
Vikram
Thalaivasal Vijay
Leela's Father
Ilavarasu
Arivazhagan's Father
Vtv Ganesh
Arivazhagan's Uncle
Sreeja Ravi
Leela's Mother
Sudha
Arivazhagan's Mother
Roju
Gautham
Shalini Vijayakumar
Sanam
Director Vinayak Vaithiyanathan
Writer Vinayak Vaithiyanathan
Composer Barath Dhanasekar
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 30 minutes
Production year 2024
World premiere 11 April 2024
Release date
11 April 2024 India UA
11 April 2024 UAE TBC
Worldwide Gross $23,764
Production Good Devil, Vijay Anthony Film Corporation
Also known as
Romeo, Love Guru

Film rating

7.5
Rate 14 votes
6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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