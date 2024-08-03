Cast
Kateřina Brožová
paní Cerná
Jirí Havelka
profesor Frederyk Zuzka
Tatiana Dyková
Marta Havlícková
Jaroslava Pokorná
paní Kárná
Borek Slezácek
Ludek Brych
Ivana Wojtylová
Procházková
Cast and Crew
Writer
Milan Tesar
Composer
Matej Belko, Dusan Neuwerth
Film details
Country
Czechia
Runtime
1 hour 41 minutes
Production year
2024
World premiere
3 August 2024
Worldwide Gross
$814,676
Production
Bio Illusion, Baarwood Films, Filmmingo Productions
Also known as
Výjimecný stav, State of Emergency, Stan wyjątkowy