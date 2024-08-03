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Poster of State of Emergency
5.7
Kinoafisha Films State of Emergency
5.7

State of Emergency

, 2024
Výjimecný stav
Czechia / Comedy / 18+
Poster of State of Emergency
5.7

Cast

Ondřej Vetchý
Karel Beran
Jaroslav Plesl
Jaroslav Plesl
Vojtech Kárný
Kateřina Brožová
paní Cerná
Jana Plodková
Klára
Jirí Havelka
profesor Frederyk Zuzka
Jan Hrušínský
Tatiana Dyková
Marta Havlícková
Jordan Haj
Khaled
Jaroslava Pokorná
paní Kárná
Borek Slezácek
Ludek Brych
Ivana Wojtylová
Procházková
Director Jan Hřebejk
Writer Milan Tesar
Composer Matej Belko, Dusan Neuwerth
Cast and Crew

Film details

Country Czechia
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2024
World premiere 3 August 2024
Release date
17 October 2024 Czechia
Worldwide Gross $814,676
Production Bio Illusion, Baarwood Films, Filmmingo Productions
Also known as
Výjimecný stav, State of Emergency, Stan wyjątkowy

Film rating

5.7
Rate 10 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
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