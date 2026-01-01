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8.8
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Munity
8.8
Munity
, 2024
DUMPIS: PIRMĀ DAĻA
Latvia / Action, Drama / 18+
About
Showtimes
Cast & Crew
8.8
Cast
Inga Tropa
Rita
Andris Keišs
Bublikovs
Dainis Grūbe
Spagins
Agnese Cīrule
Katrina
Ritvars Logins
Avdejevs
Jekabs Reinis
Gorlovs
Elina Hanzena
Nina
Dominik Gabriel Roseti
A Sailor
Toms Krigers
A Sailor
Igors Cernavskis
Nosovs
Director
Andrejs Ekis
Cast and Crew
Film details
Country
Latvia
Production year
2024
Production
Cinevilla Films
Also known as
Mutiny, Dumpis, Mäss
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Film rating
8.8
Rate
12
votes
7.5
IMDb
Showtimes
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