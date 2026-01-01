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8.8
Kinoafisha Films Munity
8.8

Munity

, 2024
DUMPIS: PIRMĀ DAĻA
Latvia / Action, Drama / 18+
8.8

Cast

Inga Tropa
Rita
Andris Keišs
Andris Keišs
Bublikovs
Dainis Grūbe
Spagins
Agnese Cīrule
Katrina
Ritvars Logins
Avdejevs
Jekabs Reinis
Gorlovs
Elina Hanzena
Nina
Dominik Gabriel Roseti
A Sailor
Toms Krigers
A Sailor
Igors Cernavskis
Nosovs
Director Andrejs Ekis
Cast and Crew

Film details

Country Latvia
Production year 2024
Production Cinevilla Films
Also known as
Mutiny, Dumpis, Mäss

Film rating

8.8
Rate 12 votes
7.5 IMDb
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