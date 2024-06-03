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Poster of The Lodger
6.7
Kinoafisha Films The Lodger
6.7

The Lodger

, 1966
Sublokator
Poland / Comedy / 18+
Poster of The Lodger
6.7

Synopsis

A pleasant, open-faced young man (Jan Machulski) comes to live in a boarding house with three peculiar women.

Cast

Jan Machulski
Ludwik
Magdalena Zawadzka
Student Malgosia
Teresa Lipowska
Militiawoman Fredzia Kwasniewska
Witold Pyrkosz
Barbara Ludwizanka
Maria Orzechowska
Katarzyna Laniewska
Sportswoman Kazimiera
Halina Billing-Wohl
Maria's Mother
Krystyna Feldman
Nurse
Mieczyslaw Kalenik
Cyclist
Edward Wichura
Laundry Manager
Krystyna Mazurówna
Girl's Ghost
Director Janusz Majewski
Writer Janusz Majewski
Composer Andrzej Kurylewicz
Cast and Crew

Film details

Country Poland
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1966
World premiere 10 October 1966
Release date
7 January 1967 Poland
Worldwide Gross $1,858,200
Production Zespol Filmowy "Kamera"
Also known as
Sublokator, Alivuokralainen, Der Untermieter, Hyresgästen, Man op kamers, The Lodger

Film rating

6.7
Rate 10 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 3 June 2024
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