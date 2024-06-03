Cast
Magdalena Zawadzka
Student Malgosia
Teresa Lipowska
Militiawoman Fredzia Kwasniewska
Barbara Ludwizanka
Maria Orzechowska
Katarzyna Laniewska
Sportswoman Kazimiera
Halina Billing-Wohl
Maria's Mother
Mieczyslaw Kalenik
Cyclist
Edward Wichura
Laundry Manager
Krystyna Mazurówna
Girl's Ghost
Cast and Crew
Composer
Andrzej Kurylewicz
Film details
Country
Poland
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
1966
World premiere
10 October 1966
Worldwide Gross
$1,858,200
Production
Zespol Filmowy "Kamera"
Also known as
Sublokator, Alivuokralainen, Der Untermieter, Hyresgästen, Man op kamers, The Lodger