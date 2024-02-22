Also known as

Non si sevizia un paperino, Don't Torture a Duckling, Don't Torture Donald Duck, El extraño secreto del bosque de las sombras, La longue nuit de l'exorcisme, Angustia de silencio, Ära piina pardipoega, Don't Torture a Duckling - Quäle nie ein Kind zum Scherz, Fanatismo, Fureur meurtrière, Kauhujen kylä, Les poupées de sang, Linç, Ne mucite pace, Ne zaklasd a kiskacsát!, Nie torturuj kaczuszki, No tortures esa muñeca, Nu tortura o ratusca!, O Estranho Segredo da Floresta dos Sonhos, O Estranho Segredo do Bosque dos Sonhos, O Segredo do Bosque dos Sonhos, Paperino, Quäle nie ein Kind zum Scherz, Satanades tis akolasias, Skräckens by, Skraekkens by, Skrekkens by, To trigono tis mavris mageias, Victimas del maleficio, Voodoo, Woodoo, Βουντού, Σατανάδες της ακολασίας, Το τρίγωνο της μαύρης μαγείας, Муки невинных, Не измъчвай патенце, マッキラー, The Long Night of Exorcism, Не тортуй каченя

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