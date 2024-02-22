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Poster of Don't Torture a Duckling
7.0
Kinoafisha Films Don't Torture a Duckling
7.0

Don't Torture a Duckling

, 1972
Non si sevizia un paperino
Italy / Horror, Detective, Thriller / 18+
Poster of Don't Torture a Duckling
7.0

Synopsis

A reporter and a promiscuous young woman try to solve a series of child killings in a remote southern Italian town rife with superstition and a distrust of outsiders.

Cast

Florinda Bolkan
Florinda Bolkan
Maciara
Barbara Bouchet
Barbara Bouchet
Patrizia
Tomas Milian
Andrea Martelli
Irene Papas
Dona Aurelia Avallone
Georges Wilson
Francesco
Rosalia Maggio
Gianfranco Barra
Marc Porel
Don Alberto Avallone
Antonello Campodifiori
Lieutenant
Ugo D'Alessio
Captain Modesti
Virgilio Gazzolo
Police Commissioner
Vito Passeri
Guiseppe Barra
Director Lucio Fulci
Writer Lucio Fulci, Roberto Gianviti, Gianfranco Clerici
Composer Riz Ortolani
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1972
World premiere 29 September 1972
Release date
29 September 1972 Italy
Production Medusa Distribuzione
Also known as
Non si sevizia un paperino, Don't Torture a Duckling, Don't Torture Donald Duck, El extraño secreto del bosque de las sombras, La longue nuit de l'exorcisme, Angustia de silencio, Ära piina pardipoega, Don't Torture a Duckling - Quäle nie ein Kind zum Scherz, Fanatismo, Fureur meurtrière, Kauhujen kylä, Les poupées de sang, Linç, Ne mucite pace, Ne zaklasd a kiskacsát!, Nie torturuj kaczuszki, No tortures esa muñeca, Nu tortura o ratusca!, O Estranho Segredo da Floresta dos Sonhos, O Estranho Segredo do Bosque dos Sonhos, O Segredo do Bosque dos Sonhos, Paperino, Quäle nie ein Kind zum Scherz, Satanades tis akolasias, Skräckens by, Skraekkens by, Skrekkens by, To trigono tis mavris mageias, Victimas del maleficio, Voodoo, Woodoo, Βουντού, Σατανάδες της ακολασίας, Το τρίγωνο της μαύρης μαγείας, Муки невинных, Не измъчвай патенце, マッキラー, The Long Night of Exorcism, Не тортуй каченя

Film rating

7.0
Rate 10 votes
7 IMDb
Updated 22 February 2024
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