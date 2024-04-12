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Poster of Woody Woodpecker Goes to Camp
4.5
Woody Woodpecker Goes to Camp - Trailer
Kinoafisha Films Woody Woodpecker Goes to Camp
4.5

Woody Woodpecker Goes to Camp

, 2024
Woody Woodpecker Goes to Camp
USA / Adventure, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Woody Woodpecker Goes to Camp
4.5
Woody Woodpecker Goes to Camp - Trailer
Woody Woodpecker Goes to Camp  Trailer

Cast

Chloe De Los Santos
Maggie
Kershawn Theodore
Mikey
Savannah La Rain
J.J.
Evan Stanhope
Gus
George Holahan-Cantwell
Orson
Mary-Louise Parker
Mary-Louise Parker
Angie
Josh Lawson
Josh Lawson
Zane
Esther Son
Rose
Kushinka Jayewardene
Gina
CC Dewar
Devin
Director Jonathan A. Rosenbaum
Writer Corey Edwards, Jim Martin, Stephen Mazur, Walter Lantz
Composer Michael Lira
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2024
Online premiere 12 April 2024
World premiere 12 April 2024
Budget $15,000,000
Production Universal 1440 Entertainment, Universal Animation Studios
Also known as
Woody Woodpecker Goes to Camp, El pájaro loco se va de campamento, Ağaçkakan Woody Yaz Kampında, Datel Woody jede na tábor, Dzięciołek Woody jedzie na obóz, El pájaro loco ¡Lío en el campamento!, Fakopáncs Frici a nyári táborban, Hacke Hackspett på sommarläger, Hakke Hakkespett på sommerleir, Pica-Pau: As Férias no Acampamento, Pica-Pau: Campo de Férias, Picchiarello al campo estivo, Picchiarello va in campeggio, Søren Spætte på sommerlejr, Woody le pic : Alerte au camp, Woody Woodpecker : Alerte en Colo, Woody Woodpecker geht ins Camp, Вуди Вудпекер отправляется в лагерь, Дятел Вуді вирушає у табір, ウッディー・ウッドペッカー　サマーキャンプ, 啄木鳥伍迪來去夏令營, Pica-Pau: Acampamento de Férias, Woody Woodpecker 2

Film rating

4.5
Rate 16 votes
4.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 17 February 2026

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Woody Woodpecker Goes to Camp - Trailer
Woody Woodpecker Goes to Camp Trailer
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Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

When Woody meets Maggie, he carves and paints a wooden figure of Chilly Willy the Penguin (1953). Chilly Willy is a character whose short films ran alongside Woody Woodpecker cartoons on The Woody Woodpecker Show.

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