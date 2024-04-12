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Interesting facts
When Woody meets Maggie, he carves and paints a wooden figure of Chilly Willy the Penguin (1953). Chilly Willy is a character whose short films ran alongside Woody Woodpecker cartoons on The Woody Woodpecker Show.