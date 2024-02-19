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Poster of Sasquatch Sunset
5.2
Sasquatch Sunset - Trailer
Kinoafisha Films Sasquatch Sunset
5.2

Sasquatch Sunset

, 2024
Sasquatch Sunset
USA / Action, Adventure, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Sasquatch Sunset
5.2
Sasquatch Sunset - Trailer
Sasquatch Sunset  Trailer

Synopsis

A year in the life of a singular family.

Cast

Jesse Eisenberg
Jesse Eisenberg
Male
Riley Keough
Riley Keough
Female
Nathan Zellner
Nathan Zellner
Alpha Male
Kieran Culkin
Kieran Culkin
Christophe Zajac-Denek
Child
Director David Zellner, Nathan Zellner
Writer David Zellner
Composer The Octopus Project
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2024
Online premiere 1 August 2024
World premiere 19 February 2024
Release date
4 July 2024 Russia Синемапарк
7 November 2024 Australia MA 15+
19 April 2024 Bulgaria
19 September 2024 Czechia
23 August 2024 Finland 12
14 June 2024 Great Britain 15
14 June 2024 Ireland 15A
19 April 2024 Kyrgyzstan
19 April 2024 Moldova
12 December 2024 Portugal M/14
2 July 2025 South Korea
19 April 2024 Tajikistan
19 April 2024 USA R
16 May 2024 Ukraine
19 April 2024 Uzbekistan
Worldwide Gross $1,042,015
Production Square Peg, The Space Program, ZBI
Also known as
Sasquatch Sunset, O Crepúsculo do Pé Grande, Lumeinimesed, Primitifs, Zmierzch epoki Wielkiej Stopy, Το ηλιοβασίλεμα των σάσκουατς, Лохматые предки, Пригоди Бігфутів, 大腳怪怪的, 大脚怪日落, Закат снежного человека, 野人的夕阳, Le crépuscule des Sasquatch

Film rating

5.2
Rate 12 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 17 February 2026

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