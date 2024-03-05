Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of La casa
7.8
Kinoafisha Films La casa
7.8

La casa

, 2024
La casa
Spain / Comedy / 18+
Poster of La casa
7.8

Cast

David Verdaguer
David Verdaguer
Jose
Luis Callejo
Antonio
Olivia Molina
Silvia
María Romanillos
María Romanillos
Ema
Marta Belenguer
Olga
Jordi Aguilar
Cristóbal
Óscar de la Fuente
Vicente
Lorena López
Carla
Miguel Rellán
Manolo
Tosca Montoya
Laia
Director Álex Montoya
Writer Joana M. Ortueta, Álex Montoya, Paco Roca
Composer Fernando Velázquez
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 2024
World premiere 5 March 2024
Release date
31 July 2025 Greece
19 June 2025 Serbia o.A.
14 June 2024 Spain
Budget €1,500,000
Worldwide Gross $638,126
Production Haciendo la casa, Nakamura Films, RAW Producciones
Also known as
La casa, Nasz dom, The House, Το πατρικό, Къщата

Film rating

7.8
Rate 13 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 29 April 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Moshenniki
Moshenniki
2026, Kazakhstan, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more