Cast
Óscar de la Fuente
Vicente
Cast and Crew
Director
Álex Montoya
Writer
Joana M. Ortueta, Álex Montoya, Paco Roca
Composer
Fernando Velázquez
Film details
Country
Spain
Runtime
1 hour 23 minutes
Production year
2024
World premiere
5 March 2024
Release date
|31 July 2025
|Greece
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|19 June 2025
|Serbia
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|o.A.
|14 June 2024
|Spain
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Budget
€1,500,000
Worldwide Gross
$638,126
Production
Haciendo la casa, Nakamura Films, RAW Producciones
Also known as
La casa, Nasz dom, The House, Το πατρικό, Къщата