The Wild Robot

The Wild Robot 18+
Synopsis

When robot Roz opens her eyes for the first time, she discovers that she is all alone on a remote, wild island. She has no idea how she got there or what her purpose is--but she knows she needs to survive. After battling a violent storm and escaping a vicious bear attack, she realizes that her only hope for survival is to adapt to her surroundings and learn from the island's unwelcoming animal inhabitants
The Wild Robot - final trailer
The Wild Robot  final trailer
Country USA
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2024
Online premiere 14 October 2024
World premiere 7 March 2024
Release date
19 October 2024 Russia
10 October 2024 Argentina
19 September 2024 Australia PG
12 September 2024 Austria
20 September 2024 Azerbaijan
26 October 2024 Belarus
25 September 2024 Belgium
10 October 2024 Brazil L
20 September 2024 Bulgaria
26 September 2024 Chile
20 September 2024 China
10 October 2024 Colombia
26 September 2024 Costa Rica
17 October 2024 Croatia o.A.
19 September 2024 Czechia
26 September 2024 Dominican Republic
18 October 2024 Estonia
27 September 2024 Finland Tulossa
9 October 2024 France TP
26 September 2024 Georgia PG
3 October 2024 Germany 6
18 October 2024 Great Britain U
10 October 2024 Greece K
26 September 2024 Guatemala
1 October 2024 Hong Kong I
27 September 2024 Iceland Unrated
11 October 2024 Indonesia
18 October 2024 Ireland G
26 September 2024 Israel All
10 October 2024 Italy
7 February 2025 Japan
17 October 2024 Kazakhstan 6+
20 September 2024 Kyrgyzstan
7 March 2024 Latvia 7+
25 October 2024 Lithuania
19 September 2024 Malaysia
26 September 2024 Mexico A
20 September 2024 Moldova
17 October 2024 Montenegro o.A.
10 October 2024 Netherlands 6
26 September 2024 New Zealand PG
10 October 2024 Peru
9 October 2024 Philippines
11 October 2024 Poland
26 September 2024 Puerto Rico PG
26 September 2024 Qatar
18 October 2024 Romania N/A
17 October 2024 Serbia o.A.
26 September 2024 Singapore PG
19 September 2024 Slovakia 7
10 October 2024 Slovenia
20 September 2024 South Africa
1 October 2024 South Korea ALL
11 October 2024 Spain A
25 October 2024 Sweden 7
10 October 2024 Switzerland
10 October 2024 Taiwan, Province of China 0+
20 September 2024 Tajikistan
17 October 2024 Thailand G
8 November 2024 Turkey
26 September 2024 UAE TBC
27 September 2024 USA PG
12 October 2024 Ukraine 0+
20 September 2024 Uzbekistan
11 October 2024 Viet Nam
Budget $78,000,000
Worldwide Gross $334,537,187
Production Dentsu, DreamWorks Animation
Also known as
The Wild Robot, Robot Salvaje, Der wilde Roboter, Дикий робот, A vad robot, De Wilde Robot, Den vilda roboten, Den vilde robot, Den ville roboten, Divja robotka, Divlji robot, Dziki robot, Il robot selvaggio, Laukinukė Roz, Le robot sauvage, Pöörane robot, Robô Selvagem, Robot Hoang Dã, Robot Sauvage, Robot Selvagem, Roboțica Roz: Gardiana insulei, Robots savā vaļā, Roz Ha'Robotit, Rozzum v Divočine, Rozzum v Divočině, Vahşi Robot, Vəhşi robot, Villi robotti, Villta Vélmennið, Yovvoyi robot, Το ατίθασο ρομπότ, Дзікі робат, Дивият робот, Неукротиви робот, द वाइल्ड रोबोट, 荒野机器人, 荒野機器人, 荒野機械人, 野生の島のロズ
Director
Chris Sanders
Chris Sanders
Cast
Lupita Nyong'o
Lupita Nyong'o
Pedro Pascal
Pedro Pascal
Kit Connor
Kit Connor
Bill Nighy
Bill Nighy
Stephanie Hsu
Stephanie Hsu
8.8
8.2 IMDb
In overall ranking  13 In the Adventure genre  5 In the Animation genre  4 In the Family genre  2 In films of USA  6
User 19 October 2024, 00:19
«Дикий робот» — это фильм, который трогает сердце и заставляет задуматься о важности человечности и связи с природой. История о роботе, оказавшемся… Read more…
ВАСИЛИЙ и ЛЮДМИЛКА 4 November 2024, 10:03
Очень добрый мультик, жалко робота аж до слёз!!!! Наплакались и на сменялись от души!!!!
Roz [from trailer] Sometimes, to survive, you must become more than you were programmed to be.
