Roz [from trailer] Sometimes, to survive, you must become more than you were programmed to be.
|19 October 2024
|Russia
|10 October 2024
|Argentina
|19 September 2024
|Australia
|PG
|12 September 2024
|Austria
|20 September 2024
|Azerbaijan
|26 October 2024
|Belarus
|25 September 2024
|Belgium
|10 October 2024
|Brazil
|L
|20 September 2024
|Bulgaria
|26 September 2024
|Chile
|20 September 2024
|China
|10 October 2024
|Colombia
|26 September 2024
|Costa Rica
|17 October 2024
|Croatia
|o.A.
|19 September 2024
|Czechia
|26 September 2024
|Dominican Republic
|18 October 2024
|Estonia
|27 September 2024
|Finland
|Tulossa
|9 October 2024
|France
|TP
|26 September 2024
|Georgia
|PG
|3 October 2024
|Germany
|6
|18 October 2024
|Great Britain
|U
|10 October 2024
|Greece
|K
|26 September 2024
|Guatemala
|1 October 2024
|Hong Kong
|I
|27 September 2024
|Iceland
|Unrated
|11 October 2024
|Indonesia
|18 October 2024
|Ireland
|G
|26 September 2024
|Israel
|All
|10 October 2024
|Italy
|7 February 2025
|Japan
|17 October 2024
|Kazakhstan
|6+
|20 September 2024
|Kyrgyzstan
|7 March 2024
|Latvia
|7+
|25 October 2024
|Lithuania
|19 September 2024
|Malaysia
|26 September 2024
|Mexico
|A
|20 September 2024
|Moldova
|17 October 2024
|Montenegro
|o.A.
|10 October 2024
|Netherlands
|6
|26 September 2024
|New Zealand
|PG
|10 October 2024
|Peru
|9 October 2024
|Philippines
|11 October 2024
|Poland
|26 September 2024
|Puerto Rico
|PG
|26 September 2024
|Qatar
|18 October 2024
|Romania
|N/A
|17 October 2024
|Serbia
|o.A.
|26 September 2024
|Singapore
|PG
|19 September 2024
|Slovakia
|7
|10 October 2024
|Slovenia
|20 September 2024
|South Africa
|1 October 2024
|South Korea
|ALL
|11 October 2024
|Spain
|A
|25 October 2024
|Sweden
|7
|10 October 2024
|Switzerland
|10 October 2024
|Taiwan, Province of China
|0+
|20 September 2024
|Tajikistan
|17 October 2024
|Thailand
|G
|8 November 2024
|Turkey
|26 September 2024
|UAE
|TBC
|27 September 2024
|USA
|PG
|12 October 2024
|Ukraine
|0+
|20 September 2024
|Uzbekistan
|11 October 2024
|Viet Nam