Cast
Varalaxmi Sarathkumar
Anjamma
Vennela Kishore
Sirivennela
Cast and Crew
Director
Prasanth Varma
Writer
Prasanth Varma
Composer
Anudeep Dev, Gowra Hari, Krishna Saurabh
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 38 minutes
Production year
2024
Online premiere
16 March 2024
World premiere
11 January 2024
Release date
|18 January 2024
|Russia
| Indian Films
|
|11 January 2024
|Great Britain
|
|12A
|12 January 2024
|India
|
|UA
|12 January 2024
|Poland
|
|
|18 January 2024
|UAE
|
|TBC
Worldwide Gross
$775,578
Production
Primeshow Entertainment
Also known as
Hanu Man, Imevõimetega, Хану Ман, हनुमान, ハヌ・マン, HanuMan: The Origin, 哈努曼, Hanu-Man: The Origin, HanuMan