Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Hanu Man
8.2
Hanu Man - Subtitled trailer
Kinoafisha Films Hanu Man
8.2

Hanu Man

, 2024
Hanu Man
India / Action, Adventure, Fantasy / 18+
Trailers
Poster of Hanu Man
8.2
Hanu Man - Subtitled trailer
Hanu Man  Subtitled trailer

Synopsis

An imaginary place called Anjanadri where the protagonist gets the powers of Hanuman and fights for Anjanadri.

Cast

Varalaxmi Sarathkumar
Anjamma
Vinay Rai
Michael
Vennela Kishore
Sirivennela
Deepak Shetty
Gajapathi
Ravi Teja
Koti
Koushik Mahata
Teja Sajja
Hanumanthu
Amritha Aiyer
Meenakshi
Samuthirakani
Vibhishana
Satya
Gunneswara Rao
Getup Srinu
Kaasi
Director Prasanth Varma
Writer Prasanth Varma
Composer Anudeep Dev, Gowra Hari, Krishna Saurabh
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 38 minutes
Production year 2024
Online premiere 16 March 2024
World premiere 11 January 2024
Release date
18 January 2024 Russia Indian Films
11 January 2024 Great Britain 12A
12 January 2024 India UA
12 January 2024 Poland
18 January 2024 UAE TBC
Worldwide Gross $775,578
Production Primeshow Entertainment
Also known as
Hanu Man, Imevõimetega, Хану Ман, हनुमान, ハヌ・マン, HanuMan: The Origin, 哈努曼, Hanu-Man: The Origin, HanuMan

Film rating

8.2
Rate 13 votes
7.7 IMDb
Write review
Updated 19 February 2026

Film Trailers

All trailers
Hanu Man - Subtitled trailer
Hanu Man Subtitled trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Moshenniki
Moshenniki
2026, Kazakhstan, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more