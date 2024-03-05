Menu
IMDb Rating: 6.6
Love Lies Bleeding

Love Lies Bleeding

Love Lies Bleeding 18+
Synopsis

Reclusive gym manager Lou falls hard for Jackie, an ambitious bodybuilder headed through town to Las Vegas in pursuit of her dream. But their love ignites violence, pulling them deep into the web of Lou’s criminal family.
Love Lies Bleeding - trailer #2
Love Lies Bleeding  trailer #2
Country Great Britain / USA
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2024
Online premiere 26 April 2024
World premiere 5 March 2024
Release date
12 April 2024 Andorra
2 May 2024 Argentina +16
14 March 2024 Australia MA 15+
8 March 2024 Azerbaijan
8 March 2024 Bulgaria
15 March 2024 Canada R
1 August 2024 Croatia 15
18 July 2024 Czechia
27 September 2024 Estonia
12 June 2024 France
18 July 2024 Germany 16
3 May 2024 Great Britain 15
14 March 2024 Greece
18 July 2024 Hungary 18
15 March 2024 Iceland
3 May 2024 Ireland 16
12 September 2024 Italy
29 August 2025 Japan
8 March 2024 Kyrgyzstan
27 September 2024 Latvia A16
20 September 2024 Lithuania N18
1 May 2024 Mexico C
8 March 2024 Moldova
11 April 2024 Netherlands 16
4 April 2024 New Zealand R16
29 July 2024 Poland
7 March 2024 Portugal M/16
5 July 2024 Romania N/A
10 July 2024 South Korea 19
12 April 2024 Spain 18
25 April 2024 Switzerland
8 March 2024 Tajikistan
21 March 2024 Thailand 18
15 March 2024 USA R
18 April 2024 Ukraine
8 March 2024 Uzbekistan
19 April 2024 Viet Nam
Worldwide Gross $12,792,360
Production A24, Film4, Escape Plan Productions
Also known as
Love Lies Bleeding, Amor, Mentiras y Sangre, Amor em Sangue, Armastus ja valed, D'amour et de sang, Kivérző szerelem, Ljubav i krvoproliće, Love Lies Bleeding - O Amor Sangra, Mīlestība, meli un asinis, Sangre en los labios, Yêu Cuồng Loạn, Ματωμένος δεσμός, Любов, брехня та кровопролиття, Любовь истекает кровью, Љубав и крвопролиће, 愛はステロイド, 流血之爱, 爱在流血中, 爱的谎言在流血, 血爱成河
Director
Rose Glass
Cast
Kristen Stewart
Jena Malone
Ed Harris
Dave Franco
Anna Baryshnikov
Cast and Crew

Film rating

Currently, the film is not showing in cinemas
Film Trailers
