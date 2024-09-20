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The leading actress Sylvia Kristel was 21 at the time of the release of Emmanuelle (1974). By contrast, Noémie Merlant was 35 when the remake Emmanuelle (2024) was released.