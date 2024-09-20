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Poster of Emmanuelle
4.3
Emmanuelle - Trailer
Kinoafisha Films Emmanuelle
4.3

Emmanuelle

, 2024
Emmanuelle
France / Drama / 18+
Trailers
Poster of Emmanuelle
4.3
Emmanuelle - Trailer
Emmanuelle  Trailer

Synopsis

A young woman embarks on a series of sexual adventures with a series of men and women against the backdrop of expatriate life in Bangkok.

Cast

Noémie Merlant
Noémie Merlant
Emmanuelle
Carole Franck
Naomi Watts
Naomi Watts
Margot Parson
Will Sharpe
Will Sharpe
Kei Shinohara
Chacha Huang
Chacha Huang
Zelda
Jamie Campbell Bower
Jamie Campbell Bower
Sir John
Anthony Wong
Anthony Wong
The Eye
Harrison Arevalo
Man on the Plane
Marguerite Dabrin
Flight Attendant
Adam Pak
Personal Manager Mr. Bao
Sofie Royer
Bar Singer
Director Audrey Diwan
Writer Audrey Diwan, Rebecca Zlotowski, Emmanuelle Arsan
Composer Evgueni Galperine, Sacha Galperine
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2024
Online premiere 5 January 2025
World premiere 20 September 2024
Release date
28 November 2024 Russia Наше кино
17 April 2025 Australia MA 15+
28 November 2024 Belarus
25 September 2024 Belgium 18
10 July 2025 Brazil
17 January 2025 Bulgaria
24 October 2024 Croatia o.A.
6 February 2025 Czechia
25 September 2024 France
6 February 2025 Hong Kong III
6 February 2025 Hungary 18
17 January 2025 Ireland 18
10 January 2025 Japan
28 November 2024 Kazakhstan
28 November 2024 Kyrgyzstan 16+
26 September 2024 Netherlands 12
15 January 2025 Philippines R-18
21 November 2024 Portugal
6 February 2025 Slovakia 18
27 September 2024 Spain 18
13 December 2024 Taiwan 18+
14 February 2025 Turkey 18+
2 January 2025 Ukraine
Worldwide Gross $712,413
Production Chantelouve, Rectangle Productions, Goodfellas
Also known as
Emmanuelle, Emanuelė, Еммануель, Эммануэль, エマニュエル, 艾曼紐2024

Film rating

4.3
Rate 26 votes
4.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3933 In the Drama genre  1358 In films of France  271 In films of 2024  275
Updated 19 February 2026

Film Trailers

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Emmanuelle - Trailer
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Quotes

Margot Parson What can I say? He succumbed to your charm.
Emmanuelle Are you try to flatter me?
Margot Parson Yes, I am. But I can see that you're not very receptive.
Emmanuelle I'm just like everyone else. I like flattery when it's free.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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