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Poster of The Surfer
5.8
The Surfer - Clip
Kinoafisha Films The Surfer
5.8

The Surfer

, 2024
The Surfer
USA / Thriller / 18+
Trailers
Poster of The Surfer
5.8
The Surfer - Clip
The Surfer  Clip

Synopsis

When a man returns to his beachside hometown in Australia, many years since building a life for himself in the U.S., he is humiliated in front of his teenage son by a local gang of surfers who claim strict ownership over the secluded beach of his childhood. Wounded, he decides to remain at the beach, declaring war against those in control of the bay. But as the conflict escalates, the stakes spin wildly out of control, taking him to the edge of his sanity.

Cast

Nicolas Cage
Nicolas Cage
The Surfer
Finn Little
Finn Little
The Kid
Miranda Tapsell
Miranda Tapsell
Nicholas Cassim
Nicholas Cassim
Nina Young
Nina Young
Justin Rosniak
Justin Rosniak
Rahel Romahn
The Estate Agent
Michael Abercromby
Curly
Alexander Bertrand
Pitbull
Julian McMahon
Julian McMahon
Scally
Greg McNeill
Mortgage Broker
Rory O'Keeffe
Blondie
Director Lorcan Finnegan
Writer Thomas Martin
Composer François Tétaz
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2024
Online premiere 6 June 2025
World premiere 17 July 2024
Release date
1 May 2025 Russia Global Film 18+
15 May 2025 Australia M
3 April 2025 Brazil
8 May 2025 Croatia
8 May 2025 Czechia
9 May 2025 Estonia
9 May 2025 Georgia R
9 May 2025 Great Britain
5 June 2025 Greece
15 May 2025 Hungary 16
9 May 2025 Ireland
8 May 2025 Israel
1 May 2025 Kazakhstan 18+
1 May 2025 Kuwait
1 May 2025 Kyrgyzstan 16+
9 May 2025 Latvia N16
9 May 2025 Lithuania
3 April 2025 Mexico
15 May 2025 Netherlands
11 April 2025 Poland
11 September 2025 Portugal M/14
1 May 2025 Qatar
8 May 2025 Slovakia 15
8 May 2025 Thailand
21 March 2025 Turkey
1 May 2025 UAE 18TC
2 May 2025 USA
8 May 2025 Ukraine
1 May 2025 Uzbekistan 18+
Worldwide Gross $2,107,931
Production Lionsgate, Roadside Attractions, ScreenWest
Also known as
The Surfer, O Surfista, Surfer, Сёрфер, A szörfös, Sērfotājs, Sörfçü, Surfar, Серфер, Surfař

Film rating

5.8
Rate 22 votes
5.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3446 In the Thriller genre  719 In films of USA  2038 In films of 2024  212
Updated 23 July 2026

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