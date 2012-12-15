The Mega Mondo Pop Cartoon-a-Con in sunny California marks the spot for mystery in this all-new original Scooby-Doo adventure! The Mystery Inc. pals -- Fred, Daphne, Velma, Shaggy and Scooby -- head to the annual convention, but they're not there to crack their next case. They want to meet their favorite comic book characters and see a megabucks movie premiere, an explosive big-screen remake of the classic cartoon The Adventures of Blue Falcon, featuring Shaggy and Scooby's favorite superheroes: caped avenger Blue Falcon and his trusty but bumbling robo-pup, Dynomutt.
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