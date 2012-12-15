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Poster of Scooby-Doo! Mask of the Blue Falcon
6.6
Kinoafisha Films Scooby-Doo! Mask of the Blue Falcon
6.6

Scooby-Doo! Mask of the Blue Falcon

, 2012
Scooby-Doo! Mask of the Blue Falcon
USA / Action, Adventure, Animation / 18+
Poster of Scooby-Doo! Mask of the Blue Falcon
6.6

Synopsis

The Mega Mondo Pop Cartoon-a-Con in sunny California marks the spot for mystery in this all-new original Scooby-Doo adventure! The Mystery Inc. pals -- Fred, Daphne, Velma, Shaggy and Scooby -- head to the annual convention, but they're not there to crack their next case. They want to meet their favorite comic book characters and see a megabucks movie premiere, an explosive big-screen remake of the classic cartoon The Adventures of Blue Falcon, featuring Shaggy and Scooby's favorite superheroes: caped avenger Blue Falcon and his trusty but bumbling robo-pup, Dynomutt.

Cast

Frank Welker
Frank Welker
Dynomutt
Mindy Cohn
Mindy Cohn
Velma Dinkley
Grey Griffin
Grey Griffin
Daphne Blake
Matthew Lillard
Matthew Lillard
Shaggy Rogers
Diedrich Bader
Diedrich Bader
Blue Falcon II
Dee Bradley Baker
Dee Bradley Baker
Minotaur
Jeff Bennett
Jeff Bennett
Blue Falcon I
Gregg Berger
Zorak
John Di Maggio
John Di Maggio
Mr. Hyde
Nika Futterman
Jennifer Severin
Kevin Michael Richardson
Kevin Michael Richardson
Tara Strong
Tara Strong
Director Michael Goguen
Writer Michael Ryan, Marly Halpern-Graser, Joe Ruby
Composer Kristopher Carter, Michael McCuistion, Lolita Ritmanis
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 18 minutes
Production year 2012
Online premiere 1 January 2013
World premiere 15 December 2012
Production Warner Bros. Animation, Warner Premiere
Also known as
Scooby-Doo! Mask of the Blue Falcon, Scooby-Doo! y la Máscara de Fabulman, ¡Scooby-Doo! La máscara del Halcón Azul, Scooby Doo: Maska Błękitnego Sokoła, Scooby-Doo - A Máscara do Falcão Azul, Scooby-Doo: Kék Sólyom maszkja, Scooby-Doo: Masca șoimului albastru, Scooby-Doo! - A Máscara do Falcão Azul, Scooby-Doo! Blå falcons mask, Scooby-Doo! Blå falkens masken, Scooby-Doo! Blue Falcon, le retour, Scooby-Doo! e la maschera di Blue Falcon, Scooby-Doo! Het masker van de Blauwe Valk, Scooby-Doo! Mặt nạ Chim Ưng Xanh, Scooby-Doo!: Mavi Şahinin Maskesi, Scooby-Doo!: Η μάσκα του γερακιού, Skubi Du: Maska plavog sokola, Скуби - Ду! Маска блакитного сокола, Скуби-Ду! Маска Голубого сокола, 叔比狗：藍獵鷹面具, 史酷比：藍獵鷹的面具, Scooby-Doo! : Le masque du faucon bleu, Scooby-Doo - Mask Of The Blue Falcon, Scooby-Doo - The Mask of the Blue Falcon, Скуби Ду Маска голубого сокола, 叔比狗之神犬俠好威, Scooby Doo - Mask Of The Blue Falcon, Scooby-Doo! A Máscara do Falcão Azul, Скубі-Ду! Маска голубого сокола

Cartoon rating

6.6
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 29 May 2024
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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