Cast
Adriana Torrebejano
Laura Vázquez
Juanlu González
Pablo Merino
Olga Hueso
Periodista 1 Gloria
Cast and Crew
Director
Arantxa Echevarría
Writer
Olatz Arroyo
Film details
Country
Spain
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2024
World premiere
23 February 2024
Release date
|23 February 2024
|Andorra
|
|
|23 February 2024
|Mexico
|
|A
|23 February 2024
|Spain
|
|
Worldwide Gross
$1,149,832
Production
Atresmedia Cine, Atresmedia, Espantapajaros Films
Also known as
Políticamente incorrectos, Politically Incorrect, Políticamente Incorretos, Politicamente scorretto, Политически некорректный