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Poster of Políticamente incorrectos
5.0
Kinoafisha Films Políticamente incorrectos
5.0

Políticamente incorrectos

, 2024
Políticamente incorrectos
Spain / Comedy / 18+
Poster of Políticamente incorrectos
5.0

Cast

Raul Cimas
Hernando
Pepa Aniorte
Cristina
Pepe Ocio
Santos
Adriana Torrebejano
Laura Vázquez
Elena Irureta
Elena Irureta
Victoria Silvela
Juanlu González
Pablo Merino
Gonzalo de Castro
Gonzalo de Castro
Alfonso Bravo
María Hervás
María Hervás
Lourdes
Paula Malia
Andrea
Olga Hueso
Periodista 1 Gloria
Director Arantxa Echevarría
Writer Olatz Arroyo
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2024
World premiere 23 February 2024
Release date
23 February 2024 Andorra
23 February 2024 Mexico A
23 February 2024 Spain
Worldwide Gross $1,149,832
Production Atresmedia Cine, Atresmedia, Espantapajaros Films
Also known as
Políticamente incorrectos, Politically Incorrect, Políticamente Incorretos, Politicamente scorretto, Политически некорректный

Film rating

5.0
Rate 11 votes
5.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 29 April 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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