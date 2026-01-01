Menu
María Hervás
María Hervás
María Hervás
María Hervás
Date of Birth
15 March 1986
Age
39 years old
Zodiac sign
Pisces
Actor type
Comedy actress, The Adventurer
Popular Films
7.5
Machos Alfa
(2022)
5.5
Cuerpo escombro
(2024)
5.0
Políticamente incorrectos
(2024)
Filmography
Genre
All
Adventure
Comedy
Year
All
2024
2022
2019
All
5
Films
4
TV Shows
1
Actress
5
5
Políticamente incorrectos
Políticamente incorrectos
Comedy
2024, Spain
5.5
Cuerpo escombro
Cuerpo escombro
Comedy
2024, Spain
7.5
Machos Alfa
Comedy
2022, Spain
4.5
Por los pelos, una historia de autoestima
Por los pelos, una historia de autoestima
Comedy
2022, Spain
4.6
Taxi a Gibraltar
Taxi a Gibraltar
Adventure, Comedy
2019, Spain / Argentina
Watch trailer
