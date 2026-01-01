Menu
María Hervás
María Hervás

Date of Birth
15 March 1986
Age
39 years old
Zodiac sign
Pisces
Actor type
Comedy actress, The Adventurer

Popular Films

Machos Alfa 7.5
Machos Alfa (2022)
Cuerpo escombro 5.5
Cuerpo escombro (2024)
Políticamente incorrectos 5.0
Políticamente incorrectos (2024)

Filmography

Genre
Year
Políticamente incorrectos 5
Comedy 2024, Spain
Cuerpo escombro 5.5
Comedy 2024, Spain
Machos Alfa 7.5
Machos Alfa
Comedy 2022, Spain
Por los pelos, una historia de autoestima 4.5
Comedy 2022, Spain
Taxi a Gibraltar 4.6
Adventure, Comedy 2019, Spain / Argentina
