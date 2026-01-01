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Elena Irureta
Elena Irureta
Kinoafisha
Persons
Elena Irureta
Elena Irureta
Elena Irureta
Date of Birth
30 July 1955
Age
71 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Horror actress
Popular Films
7.4
Los misterios de Laura
(2009)
7.4
Deaf
(2025)
7.2
Un Cuento Perfecto
(2023)
Filmography
Perfectos conocidos
Perfectos conocidos
Comedy
2027, Spain
4.6
Abuela Tremenda
Abuela Tremenda
2026, Spain
6
Evil Dress
El vestido
Horror
2026, Spain
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6.4
Another League
Pioneras: solo querían jugar
Drama
2026, Spain / Portugal
6.7
Cuatro paredes
Cuatro paredes
Drama
2025, Spain
6.9
Gaua
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Fantasy
2025, Spain
7.4
Deaf
Sorda
Drama
2025, Spain
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5.7
¿Quién es quién?
¿Quién es quién?
Comedy
2024, Spain
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