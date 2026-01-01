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Elena Irureta
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Kinoafisha Persons Elena Irureta

Elena Irureta

Elena Irureta

Date of Birth
30 July 1955
Age
71 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Horror actress

Popular Films

Los misterios de Laura 7.4
Los misterios de Laura (2009)
Deaf 7.4
Deaf (2025)
Un Cuento Perfecto 7.2
Un Cuento Perfecto (2023)

Filmography

Perfectos conocidos Perfectos conocidos
Comedy 2027, Spain
4.6
Abuela Tremenda Abuela Tremenda
2026, Spain
Evil Dress 6
Evil Dress El vestido
Horror 2026, Spain
Watch trailer
Another League 6.4
Another League Pioneras: solo querían jugar
Drama 2026, Spain / Portugal
6.7
Cuatro paredes Cuatro paredes
Drama 2025, Spain
Gaua 6.9
Gaua Gaua
Fantasy 2025, Spain
Deaf 7.4
Deaf Sorda
Drama 2025, Spain
Watch trailer
¿Quién es quién? 5.7
¿Quién es quién? ¿Quién es quién?
Comedy 2024, Spain
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