Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Running Man
Poster of The Running Man
Poster of The Running Man
Рейтинги
few votes
Rate
3 posters
Going 5
Not going 0
Kinoafisha Films The Running Man

The Running Man

The Running Man
Напомним о выходе в прокат
Going 5
Not going 0

Synopsis

Follows a man who joins a game show in which contestants, allowed to go anywhere in the world, are chased by "Hunters" employed to kill them.
The Running Man - trailer 2
The Running Man  trailer 2
Country USA
Production year 2025
World premiere 5 November 2025
Release date
13 November 2025 Argentina
13 November 2025 Australia
6 November 2025 Brazil
7 November 2025 Bulgaria
6 November 2025 Croatia o.A.
27 November 2025 Czechia
14 November 2025 Estonia
7 November 2025 Finland
19 November 2025 France
6 November 2025 Germany
14 November 2025 Great Britain
20 November 2025 Greece
6 November 2025 Hong Kong
6 November 2025 Hungary 16
13 November 2025 Iceland Unrated
7 November 2025 India
14 November 2025 Ireland 15A
6 November 2025 Israel
6 November 2025 Italy
30 January 2026 Japan
21 November 2025 Latvia (none)
6 November 2025 Lebanon
7 November 2025 Lithuania N
13 November 2025 Mexico
13 November 2025 Montenegro o.A.
13 November 2025 Netherlands
5 November 2025 Philippines
7 November 2025 Poland
14 November 2025 Romania
13 November 2025 Serbia o.A.
6 November 2025 Singapore
7 November 2025 South Africa
12 November 2025 South Korea
7 November 2025 Spain
7 November 2025 Taiwan, Province of China
27 November 2025 Thailand
21 November 2025 USA
21 November 2025 Ukraine
7 November 2025 Viet Nam
Production Complete Fiction, Genre Films, Paramount Pictures
Also known as
The Running Man, El Sobreviviente, A menekülő ember, Bėgantis žmogus, O Sobrevivente, Ölüme Koşan Adam, Põgenev mees, Running Man, Trốn Chạy Tử Thần, Ο δρομέας, Бегущий человек, Переслідуваний, 逃亡遊戲
Director
Edgar Wright
Edgar Wright
Cast
Katy M. O’Brian
Katy M. O’Brian
Glen Powell
Glen Powell
Josh Brolin
Josh Brolin
Michael Cera
Michael Cera
Emilia Jones
Emilia Jones
Cast and Crew

Film rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Quotes
Ben Richards [to the camera] Stop filming me!
Film Trailers All trailers
The Running Man - trailer 2
The Running Man Trailer 2
The Running Man - trailer
The Running Man Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Rowing for Gold
Rowing for Gold
2025, Russia, Drama
Finnick 2
Finnick 2
2025, Russia, Animation, Family
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Good Boy
Good Boy
2025, USA, Horror, Thriller
Tron 3
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Lermontov. Doomsday
Lermontov. Doomsday
2025, Russia / Georgia, Biography
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Bone Lake
Bone Lake
2024, USA, Horror, Detective, Thriller
Roofman
Roofman
2025, USA, Crime, Drama
Ice Fall
Ice Fall
2025, USA, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more