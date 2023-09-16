Cast
Frank Stallone
Self - Brother
Wesley Morris
Self - Film Critic
Cast and Crew
Director
Thom Zimny
Writer
Aidin Sayar Sarie
Composer
Tyler Strickland
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 35 minutes
Production year
2023
Online premiere
3 November 2023
World premiere
16 September 2023
Production
Balboa Productions, Netflix
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