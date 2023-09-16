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Poster of Sly
7.9
Sly - Trailer
Kinoafisha Films Sly
7.9

Sly

, 2023
Sly
USA / Biography, Documentary / 18+
Trailers
Poster of Sly
7.9
Sly - Trailer
Sly  Trailer

Synopsis

His love of film began as an escape from a rocky childhood. From underdog to Hollywood legend, Sylvester Stallone tells his story in this documentary.

Cast

Sylvester Stallone
Sylvester Stallone
Self
Arnold Schwarzenegger
Arnold Schwarzenegger
Self
Quentin Tarantino
Quentin Tarantino
Self
John Herzfeld
John Herzfeld
Self - Director
Frank Stallone
Self - Brother
Sage Stallone
Sistine Rose Stallone
Sistine Rose Stallone
Henry Winkler
Henry Winkler
Self
Wesley Morris
Self - Film Critic
Talia Shire
Self
Norman Jewison
Self
Joe Eszterhas
Self
Director Thom Zimny
Writer Aidin Sayar Sarie
Composer Tyler Strickland
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2023
Online premiere 3 November 2023
World premiere 16 September 2023
Production Balboa Productions, Netflix
Also known as
Sly, Sly: Stallone par Stallone, Слай Сталлоне, Сталлоне, スライ: スタローンの物語, 史泰龙：不只是传奇, 史泰龙的传奇, 席維斯．史特龍：不只是傳奇, Sly | En Sylvester Stallone Dokumentär, سیلوستر استالونه

Film rating

7.9
Rate 11 votes
7 IMDb
Updated 2 November 2023

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Sly - Trailer
Sly Trailer
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Quotes

Sylvester Stallone Life is addition up until age 40, and after that it's subtraction.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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