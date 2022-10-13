Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Tainted Soul
5.2
Tainted Soul - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Tainted Soul
5.2

Tainted Soul

, 2022
Kalian pantas mati
Indonesia / Horror / 18+
Trailers
Poster of Tainted Soul
5.2
Tainted Soul - Dubbed trailer
Tainted Soul  Dubbed trailer

Synopsis

A teenager with the uncanny ability to communicate with the dead must stop a vengeful demon who's exacting revenge on students at his high school.

Cast

Emir Mahira
Rakka
Zee JKT48
Dini
Andrew Barret
Dodit
Iszur Muchtar
Dudung
Angel Sianturi
Sonya
Randhika Jamil
Ajat
Kezia Caroline
Nara
Shatora Narajan
Rommy
Farandika
Nino
Chelcy Clarissa
Lisbeth
Director Ginanti Rona
Writer Alim Sudio, Jong-ho Lee
Composer Ricky Lionardi
Cast and Crew

Film details

Country Indonesia
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2022
Online premiere 6 March 2026
World premiere 13 October 2022
Release date
4 January 2024 Russia Экспонента
4 January 2024 Azerbaijan
4 January 2024 Bulgaria
13 October 2022 Indonesia 13+
4 January 2024 Kazakhstan 18+
4 January 2024 Kyrgyzstan 16+
4 January 2024 Moldova
4 January 2024 Tajikistan
9 May 2024 Ukraine
4 January 2024 Uzbekistan 18+
Worldwide Gross $1,007,804
Production Ideosource Entertainment, Newko Global Entertainment, Paragon Pictures
Also known as
Kalian pantas mati, Tainted Soul, Астрал. Новые души, Надприродне. Душі померлих, Тебе лучше умереть, 鬼噤聲, ព្រលឹងខ្មោចប្រែរូប, 죽어 마땅한 모두

Film rating

5.2
Rate 51 votes
5.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3745 In the Horror genre  456 In films of Indonesia  7 In films of 2022  190
Updated 23 February 2026

Film Trailers

All trailers
Tainted Soul - Dubbed trailer
Tainted Soul Dubbed trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Motor City
Motor City
2025, USA, Action, Crime, Drama
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more