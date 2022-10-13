Cast
Cast and Crew
Director
Ginanti Rona
Writer
Alim Sudio, Jong-ho Lee
Composer
Ricky Lionardi
Film details
Country
Indonesia
Runtime
1 hour 46 minutes
Production year
2022
Online premiere
6 March 2026
World premiere
13 October 2022
Release date
|4 January 2024
|Russia
| Экспонента
|
|4 January 2024
|Azerbaijan
|
|
|4 January 2024
|Bulgaria
|
|
|13 October 2022
|Indonesia
|
|13+
|4 January 2024
|Kazakhstan
|
|18+
|4 January 2024
|Kyrgyzstan
|
|16+
|4 January 2024
|Moldova
|
|
|4 January 2024
|Tajikistan
|
|
|9 May 2024
|Ukraine
|
|
|4 January 2024
|Uzbekistan
|
|18+
Worldwide Gross
$1,007,804
Production
Ideosource Entertainment, Newko Global Entertainment, Paragon Pictures
Also known as
Kalian pantas mati, Tainted Soul, Астрал. Новые души, Надприродне. Душі померлих, Тебе лучше умереть, 鬼噤聲, ព្រលឹងខ្មោចប្រែរូប, 죽어 마땅한 모두