Cast
Matyás Reznícek
Václav Svéda
Tatiana Dyková
Zdena Masinova
Karolina Lea Novakova
Zdena 'Nenda' Masinova ml.
Cast and Crew
Director
Tomáš Mašín
Writer
Marek Epstein, Barbara Masin
Composer
Karel Havlicek
Film details
Country
Czechia / Germany / Slovakia
Runtime
2 hours 15 minutes
Production year
2023
Online premiere
26 October 2023
World premiere
26 October 2023
Release date
|26 October 2023
|Czechia
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|26 October 2023
|Slovakia
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Budget
86,800,000 CZK
Worldwide Gross
$890,745
Production
FilmBrigade, PubRes, Ceská Televize
Also known as
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