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Poster of Brothers
7.1
Kinoafisha Films Brothers
7.1

Brothers

, 2023
Bratri
Czechia, Germany, Slovakia / Action, Drama, History / 18+
Poster of Brothers
7.1

Synopsis

Adaptation of controversial real-life story from the 1950s.

Cast

Oskar Hes
Josef Masin
Stefan Konarske
kapitán Koller
Matyás Reznícek
Václav Svéda
Václav Neužil
Ctibor Novák
Karel Dobrý
Daniela Kolářová
David Bowles
David Bowles
Tatiana Dyková
Zdena Masinova
Jan Nedbal
Radek Masin
Adam Ernest
Milan Paumer
Tony Masek
Zbynek Janata
Karolina Lea Novakova
Zdena 'Nenda' Masinova ml.
Director Tomáš Mašín
Writer Marek Epstein, Barbara Masin
Composer Karel Havlicek
Cast and Crew

Film details

Country Czechia / Germany / Slovakia
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 2023
Online premiere 26 October 2023
World premiere 26 October 2023
Release date
26 October 2023 Czechia
26 October 2023 Slovakia
Budget 86,800,000 CZK
Worldwide Gross $890,745
Production FilmBrigade, PubRes, Ceská Televize
Also known as
Bratri, Brothers, Bracia, Bratia, Bratři, Huida hacia Berlín, Os Irmãos Mašín, Vennad, Братья

Film rating

7.1
Rate 15 votes
6.6 IMDb
Updated 5 February 2025
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