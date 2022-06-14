Also known as

Le pharaon, le sauvage et la princesse, The Black Pharaoh, the Savage and the Princess, El faraón, el salvaje y la princesa, Фараон, Дикарь и принцесса, 3 contes pour le plaisir, Black Pharaoh, the Savage and the Princess, Black Pharaoh, the Savage, and the Princess, Der Pharao, der Wilde und die Prinzessin, Farao, den fredløse og prinsessen, Faraon, divoch a princezna, Il faraone, il selvaggio e la principessa, La princesse des roses et le prince des beignets, Le beau sauvage, Le pharaon, le sauvage et la maîtresse des confitures, Le pharaon, le sauvage et la maîtresse des roses, Le pharaon, le sauvage et la maîtresse roses, O Faraó Negro, o Selvagem e a Princesa, Pharaon, le sauvage et la maîtresse des roses, Pharaon!, The Pharaoh, the Savage and the Princess, The Pharaoh, the Savage, and the Princess, Trois contes pour le plaisir, 블랙 파라오, 숲속의 남자, 그리고 공주, 古の王子と３つの花, 關於法老、野蠻人和公主的故事, 古の王子と3つの花, The Black Pharaoh, the Savage, and the Princess

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