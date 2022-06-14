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Poster of The Black Pharaoh, the Savage and the Princess
6.6
Kinoafisha Films The Black Pharaoh, the Savage and the Princess
6.6

The Black Pharaoh, the Savage and the Princess

, 2022
Le pharaon, le sauvage et la princesse
France, Belgium / Animation, Family / 18+
Poster of The Black Pharaoh, the Savage and the Princess
6.6

Synopsis

A trio of colorful, sophisticated animated tales from Sudan, Medieval France and 18th century Turkey.

Cast

Serge Bagdassarian
Vizir et Marchand (segment: Le Beau Sauvage) (segment: La Princesse des roses et le Prince des beignets)
Olivier Claverie
Passant 1 et Sultan (segment: Pharaon!) (segment: Le Beau Sauvage) (segment: La Princesse des roses et le Prince des beignets)
Michel Elias
Passant 2 et Caravanier (segment: Pharaon!) (segment: Le Beau Sauvage) (segment: La Princesse des roses et le Prince des beignets)
Isabelle Guiard
Dame de compagnie 2 et Cliente 1 et Caravanière (segment: Pharaon!) (segment: La Princesse des roses et le Prince des beignets)
Aïssa Maïga
Aïssa Maïga
La conteuse
Annie Mercier
Dame de compagnie 1 (segment: Pharaon!) (segment: La Princesse des roses et le Prince des beignets)
Bruno Paviot
Christophe Rossignon
Christophe Rossignon
Didier Sandre
Didier Sandre
Thissa d'Avila Bensalah
Dame de compagnie 3 et Cliente 2 (segment: Pharaon!) (segment: La Princesse des roses et le Prince des beignets)
Thissa d'Avila Bensalah
Dame de compagnie 3 et Cliente 2 (segment: Pharaon!) (segment: La Princesse des roses et le Prince des beignets)
Claire de la Rüe du Can
La Princesse des roses (segment: Pharaon!) (segment: La Princesse des roses et le Prince des beignets)
Director Michel Ocelot
Writer Michel Ocelot, Henri Pourrat
Composer Pascal Le Pennec
Cast and Crew

Animated film details

Country France / Belgium
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 2022
Online premiere 6 December 2023
World premiere 14 June 2022
Release date
19 October 2022 France TP
14 December 2023 Italy T
9 March 2024 Kazakhstan 6+
Budget €3,700,000
Worldwide Gross $3,341,583
Production Nord-Ouest Films, Studio O, Les Productions du Ch'timi
Also known as
Le pharaon, le sauvage et la princesse, The Black Pharaoh, the Savage and the Princess, El faraón, el salvaje y la princesa, Фараон, Дикарь и принцесса, 3 contes pour le plaisir, Black Pharaoh, the Savage and the Princess, Black Pharaoh, the Savage, and the Princess, Der Pharao, der Wilde und die Prinzessin, Farao, den fredløse og prinsessen, Faraon, divoch a princezna, Il faraone, il selvaggio e la principessa, La princesse des roses et le prince des beignets, Le beau sauvage, Le pharaon, le sauvage et la maîtresse des confitures, Le pharaon, le sauvage et la maîtresse des roses, Le pharaon, le sauvage et la maîtresse roses, O Faraó Negro, o Selvagem e a Princesa, Pharaon, le sauvage et la maîtresse des roses, Pharaon!, The Pharaoh, the Savage and the Princess, The Pharaoh, the Savage, and the Princess, Trois contes pour le plaisir, 블랙 파라오, 숲속의 남자, 그리고 공주, 古の王子と３つの花, 關於法老、野蠻人和公主的故事, 古の王子と3つの花, The Black Pharaoh, the Savage, and the Princess

Cartoon rating

6.6
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 6 October 2023
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